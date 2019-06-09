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İstanbul havalimanı'nda bayram dönüşü yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 14:46 | Son Güncelleme

  9 GÜNLÜK bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında değerlendiren vatandaşların dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor.

Haber: İbrahim YILDIZ / İstanbul, (DHA) - 9 GÜNLÜK bayram tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında değerlendiren vatandaşların dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Havalimanı'nda dün ve bugün toplam iniş ve kalkış olmak üzere 2 bin 535 uçak seferi gerçekleşti.

"İSTANBUL HAVALİMANI YENİ BİR REKORA İMZA ATILDI"
Büyük göçün ardından tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili nedeniyle yolcu ve uçak trafiğinde artış meydana geldi. Bayram tatili dönüşleri nedeniyle dün İstanbul Havalimanı'nda 621 gelen, 620 giden olmak üzere 1241 sefer gerçekleştirilirken, yaklaşık 195 bin yolcu havalimanını kullandı. Bugün ise 1294 uçak seferi gerçekleşerek havalimanında yeni bir rekora imza atıldı.

BİLAL EKŞİ, YOLCU SAYILARINI PAYLAŞTI
Bayram tatilin son günü nedeniyle sosyal medya hesabı twitter üzerinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Yarın iş, bugün dönüş! Bugün İstanbul'a dönüş zamanı. İstanbul Havalimanına yolcu sayısı: Gelen 88.238 Giden 72,873 Gelişte 500 sefer yapıyoruz" dedi.

"TATİLİMİZ GAYET İYİYDİ"
Bayram tatilini İzmir'de geçiren Avukat Pelin İşçi,“ Benim bir duruşmam vardı. Bayram tatilinden biraz daha önce gittim. Çarşamba günü falan gittim. Bu gün 12 gün falan oldu. İzmir'den geliyorum. Duruşmam denk geldi bayram tatiline. Tatil gayet güzeldi. Bu gün İzmir Havalimanı yoğun değildi belki sabah saatleri olduğu için" dedi. Tatili ailesi ile birlikte geçiren Yılmaz Gökgöz, "Evet ailemizle gittik. İzmir'e gittik. Ödemiş İlçesi'ne. Köye gittik çocuğumuzu gezdirdik. Gayet mutlu bir şekilde dönüyoruz. Tatilimiz gayet iyiyidi. Keyifliydi yetmedi bile. Az bile geldi" şeklinde konuştu.

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