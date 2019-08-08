İstanbul Havalimanı'nda bayram hareketliliği

İSTANBUL (AA) - Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve dışında geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk meydana geldi.

Sabah saatlerinden itibaren havalimanına gelmeye başlayan yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından terminale giriş yaptı.

Görevliler tarafından ilgili terminallere yönlendirilen yolcular, kontuvarlarda bilet işlemlerini gerçekleştirdi.

Yurt dışına seyahat edecek yolcular ise Dış Hatlar Terminalindeki noktalarda pasaport işlemlerini yaparak, uçaklarına yönlendirildi.

Öğleden sonra havalimanındaki arama noktaları, kontuvarlar ile pasaport noktaları önünde yoğunluk oluştu.

Öte yandan Türk Hava Yolları (THY), bayram tatili nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa, 9 günlük süreçte İstanbul Havalimanı'ndan düzenleyeceği ek seferlerle çözüm bulmayı planlıyor.

THY, bu kapsamda , 9-18 Ağustos'ta yurt içinde 59 ek sefer yapacak.

Bayram tatilini de içine alan bu dönemde ortalama doluluk oranlarının yüzde 90'ın üzerine çıkması, tatil yörelerinde ise bu oranların yüzde 100'leri bulması bekleniyor.

