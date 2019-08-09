İstanbul Havalimanı'nda bayram hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili boyunca yoğunluk yaşanmaması için gerekli hazırlıklar tamamlandı.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı olan İstanbul Havalimanı, tam kapasite ile hizmet sunmaya başladığı günden bu yana 23 milyon 795 bin 649 yolcuyu ağırladı.

İç ile dış hat dahil 148 bin 784 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı'nda, bayram boyunca İGA'nın tüm operasyon ekibi görevinin başında olacak.

İstanbul Havalimanı operasyon ekibi, yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı da tüm önlemleri aldı. Bu kapsamda bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.

Kurban Bayramında İstanbul Havalimanı'nı kullanacak yolcular için özel otopark kampanyası da başlatıldı.

Buna göre, 8-11 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı otoparkına 10 günlük abonelik yaptıran yolculardan 7 günlük abone ücreti olan 298 lira alınacak. Kampanyaya 11 Ağustos saat 23.59'a kadar kayıt olunabilecek.