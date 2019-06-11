HABER

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 14:54 | Son Güncelleme

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu: - "31 Mayıs-9 Haziran tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı döneminde; 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz"

İSTANBUL (AA) - İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda 31 Mayıs-9 Haziran'ı kapsayan Ramazan Bayramı tatilinde 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcuyu ağırladıklarını bildirdi.

Samsunlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu ve uçuş sayılarını duyurdu.

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "31 Mayıs-9 Haziran tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramı döneminde; 12 bin 204 uçuşta, 1 milyon 776 bin 965 yolcumuzu ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek bayramlarda da daha fazla yolcumuzla bayram sevincini yaşamayı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'nda, söz konusu dönemde 6 bin 121'i gelen, 6 bin 83'ü giden olmak üzere 12 bin 204 uçuşta, 898 bin 721'i gelen, 878 bin 244'ü giden olmak üzere toplam 1 milyon 776 bin 965 yolcunun seyahat ettiğine dair tabloyu paylaştı.

PARTNERAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görünAteşli modelden geceye damga vuran dekolte! Bir de arkasını görün
Afgan kardeşleri süs havuzundan zabıta çıkardıAfgan kardeşleri süs havuzundan zabıta çıkardı
Ünlü ressam İbrahim Balaban için cenaze töreniÜnlü ressam İbrahim Balaban için cenaze töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı Kadri Samsunlu Ramazan Bayramı sefer yolcu

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kazada ölen oğlunun başından ayrılamadı! Görenler gözyaşlarına engel olamadı

Kimse gözyaşına engel olamadı! Ölen oğlunun başından ayrılamadı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Bu kentin nüfusu 1 günde 7 bin 170 kişi birden arttı

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterlerle kurtardılar

Girne'de hareketli dakikalar! Helikopterler devreye girdi

Mal varlığını temizlikçiye bırakan babaya dava!

Mal varlığını temizlikçiye bıraktı! Her şey 5 yıl önce başlamış

Bilecik'te Şeyh Edebali Türbesi'ni gösteren tabela olay oldu

Bilecik'te şaşırtan tabela... Görenler fotoğrafını çekti

Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri 'gri liste'den çıktı

O teröristin kimliği ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.