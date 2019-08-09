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İstanbul Havalimanı’nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:42 | Son Güncelleme

Tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu.

Tatilini yurt içi ve yurt dışında geçirmek isteyenler, sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Havalimanı’nda yoğunluğa neden oldu. Havayolu şirketleri, yoğun destinasyonlara ek seferler koyarken, havalimanı otoparkına 10 günlük abonelik yaptıran yolculardan 7 günlük abone ücreti olan 298 TL alınacağı duyuruldu.
İstanbul Havalimanı’nda Kurban Bayramı yoğunluğu devam ediyor. Bayram tatili nedeniyle hava yolu ile seyahat edecekler, havalimanlarına akın etti. İstanbul Havalimanı’nda da yaz sezonu yoğunluğuna, bayram tatilcilerinin eklenmesiyle sabah saatlerinden itibaren iç ve dış hatlarda giriş noktalarında kuyruklar oluştu.
Yerli ve yabancı yolcular, güvenlik aramalarının ardından giriş yaptıkları terminal içinde havalimanı personeli tarafından yapılan yönlendirmelerle uçuş işlemlerini yaptırdı. Yolcular, kontuarlarda bilet ve bagaj işlemlerini gerçekleştirmek için sıraya girdi. Yurt dışına seyahat edecek yolcular, pasaport işlemlerini yaparak uçaklarına yönlendirildi.
Bayram tatili için memleketine giden Turan Yılmaz, "Buradan memlekete gidiyoruz. Nasipse Kurban Bayramı için memlekete gidiyoruz. Bir hava değişikliği olacak. Sevdiklerimizle ailelerimizle vakit geçireceğiz. Bilet bulmakta sıkıntı yaşadık. Biz bir ay önceden aldık biletimizi. Şu anda almaya kalksan bilet yok" dedi.
Beş aydır ailesini görmediğini söyleyen Emrah Simeklioğlu, "3’üncü havalimanında çalışıyoruz. Beş aydır evimize gitmemişiz. Bayram nedeniyle gidiyoruz. Çoluğumuzu çocuğumuzu özledik. Kurbanımızı keseceğiz. Beş gün kalacağız" diye konuştu.

İGA tüm önlemeleri aldı
Havalimanı işletmecisi İGA’dan yapılan açıklamaya göre, bayram süresince tüm operasyon ekibi görev başında olacak. İstanbul Havalimanı operasyon ekibi, yaşanması muhtemel yoğunluğa karşı da tüm önlemleri alırken, özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray cihazları ile takviye personel koydu. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek, otopark ve dinlenme alanlarında da yolcuların konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldığı bildirildi.

İGA’dan yolculara özel otopark kampanyası
Ayrıca İGA, Kurban Bayramı’nda İstanbul Havalimanını kullanacak yolcular için özel otopark kampanyası yaptı. 08 - 11 Ağustos 2019 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı otoparkına 10 günlük abonelik yaptıran yolculardan 7 günlük abone ücreti olan 298 TL alınacak. Kampanyaya 11 Ağustos 2019 saat 23.59’a kadar kayıt olunabilecek. Ayrıca havalimanına ulaşımda oluşabilecek yoğunluk için de Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyon güçlendirildi.

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