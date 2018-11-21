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İstanbul Havalimanı’nda bir ilk daha

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

29 Ekim’de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Kulesi ile ilkler devam ediyor.Türkiye’de ilk kez bir havalimanına yapılan Meteoroloji Kulesi sayesinde havayolu şirketlerine anında hava durumu bilgisi ve hava raporu verilebiliyor.

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Kasım (DHA)-29 Ekim’de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı’nda Meteoroloji Kulesi ile ilkler devam ediyor.Türkiye’de ilk kez bir havalimanına yapılan Meteoroloji Kulesi sayesinde havayolu şirketlerine anında hava durumu bilgisi ve hava raporu verilebiliyor.

Türkiye'de ilk kez bir havalimanına Meteoroloji Kulesi yapılarak 29 Ekim'de faaliyete geçti. 31 Ekim tarihinden itibaren THY’nin 5 noktaya seferlerinin başladığı İstanbul Havalimanı’na yapılan kule, dünyanın en gelişmiş meteorolojik teknik cihazları ve radar ile donatıldı. Kule sayesinde havayolu şirketlerine hava durumu bilgisi ve beklenen hava tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü personeli tarafından 7 gün 24 saat anında verilebiliyor.

PİSTLERİ GÖZLE GÖREREK DE GÖZLEM YAPIYORLAR

Meteoroloji Kulesi yüksekliği 25 metre, analiz ofis yüksekliği ise 22 metre oldu. Meteoroloji Kulesi’nde çalışanlar meteorolojik teknik cihazların verilerini hava raporlarında kullandıkları gibi aynı zamanda da havalimanında bulunan pistleri gözle görerek de gözlem ve tahmin yapabilme imkanına kavuştu. Hava gözlem ve tahminleri için son teknoloji kullanılan Meteoroloji Kulesi Türkiye’de de bir ilk oldu.Kule, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun tarafından hizmete açıldı.

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