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İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası tarifeli uçuşların başlamasına saatler kala yolcular, terminale gelmeye başladı.

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası tarifeli uçuşların başlamasına saatler kala yolcular, terminale gelmeye başladı. Taşınma sonrası pistten havalanacak ilk tarifeli uçak ise Türk Hava Yolları’nın Ankara uçağı olacak.
Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınma operasyonu kapsamında her iki havalimanının 12 saat süreyle uçuşlara kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar yeniden başlıyor. Sabaha karşı saat 02.00’de Türk Hava Yolları’na ait son tarifeli yolcu uçağı Atatürk Havalimanı’ndan Singapur’a gitmek üzere havalanırken, büyük taşınma sonrasında ise İstanbul Havalimanı’nda ilk tarifeli uçak saat 14.00’te Ankara’ya hareket edecek. Saatler ilerledikçe uçuşlar da kademeli olarak arttırılarak normal seyrine dönecek. Bu kapsamda İstanbul Havalimanı’nda uçuşların normale dönmesine saatler kala yolcular da havalimanına gelmeye başladı. Binlerce iç ve dış hat yolcusu sabah saat 10.00’dan itibaren terminale gelerek Check-in kontuarlarında bilet işlemlerini tamamladı.

Yolcular terminale gelmeye başladı
Saat 14.15’te ilk tarifeli seferlerden biri olan Kanada’nın başkenti Toronto’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen Cem Eralp, “Yeni havalimanımız Türkiye halkına, milletimize hayırlı olsun. İstanbul Havalimanı’ndan ilk, Atatürk Havalimanı’nı daha önce kullandık. Çok güzel, harika bir havalimanı olmuş. Bütün milletimizi gururlandıran, gururlanabileceğimiz bir havalimanı” dedi.

“İlk uçuş olduğu için biraz tereddütlerimiz vardı nasıl olur acaba diye ama çok güzel”
İlk kez kullandığı İstanbul Havalimanı’nı çok beğendiğini ifade eden Şengül Eralp ise “Güzel ve rahat geldik. İlk uçuş olduğu için biraz tereddütlerimiz vardı, nasıl olur acaba diye ama çok güzel. İnşallah daha da iyi olacak. Ülkemiz için çok seviniyorum. Türkiye’mize yakışır bir havalimanı oldu. İnşallah bundan sonra tercihimiz burası olacak. Kanada’ya torunlarımın yanına gidiyorum. Onlara rahat bir şekilde kavuşacağız” ifadelerini kullandı.
Bir başka yolcu Mahinur Burmalı ise “İlk uçağımız da bizimkisiymiş herhalde. Kanada’ya uçuyoruz, oğlumun yanına gidiyoruz. İnşallah hayırlısıyla varmak nasip etsin. Şimdiye kadar bir aksilik olmadı, bundan sonra da inşallah bir aksilikle karşılaşmayız” dedi.
Taşınma sonrası İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli sefer Türk Hava Yolları tarafından saat 14.00’te Ankara’ya gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı

İstanbul Havalimanı’nda ‘büyük göç’ sonrası ilk uçuş heyecanı
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