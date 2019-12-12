HABER

İstanbul Havalimanı'nda çikolataların içine gizlenmiş 15 kilo kokain ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:58 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain ele geçirildi.

Enver ALAS/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonda, Güney Afrika uyruklu bir yolcunun valizindeki onlarca çikolata paketi ile 48 adet küçük boy çerçevenin içine gizlenmiş şekilde, piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon lira olan yaklaşık 15 kilogram kokain ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amirliği'nden alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önceki gün Brezilya Sao Paulo'dan İstanbul aktarmalı olarak Mozambik'e gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Güney Afrika uyruklu Cristopher M. adlı yolcuyu şüpheli olarak takibe aldı. Şüpheliye ait olduğu belirlenen iki adet valize narkotik dedektör köpeği Asil'in tepki vermesi üzerine, x-ray cihazlarından geçirilen bagajlarda yoğunluk tespit edildi.

ÇİKOLATALARIN İÇİNDEN KOKAİN ÇIKTI
Bunun üzerine ekipler, terminal içindeki transit salonda buldukları şüpheli Cristopher M.'nin gözetiminde bagajları açtı. Valizlerden birinde çok sayıda çikolata paketi diğerinde ise küçük boy çerçeveler olduğu görüldü. Yapılan detaylı incelemede, 570 paket çikolatanın içine siyah bantlarla gizlenmiş şekilde 12 kilo 760 gram kokain ele geçirildi. Ayrıca çerçevelerin kenar kısımlarında da 2 kilo 220 gram kokain bulundu.

PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON LİRA
Böylece 4,5 milyon lira değerinde toplamda 14 kilo 980 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Cristopher M. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

PARTNER 11 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç tuzak! İstismarcı bakın kim çıktı 11 yaşındaki kız çocuğuna iğrenç tuzak! İstismarcı bakın kim çıktı
İstanbul’da elektronik sigara dolandırıcılarına operasyonİstanbul’da elektronik sigara dolandırıcılarına operasyon
Kamyonetteki yataklardan kaçak sigara çıktıKamyonetteki yataklardan kaçak sigara çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

'Yok artık' dedirten yorum! 'Cinsel organın...'

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

Aslan'dan Avrupa'ya acı veda

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İstanbul merkezli dev operasyon! Tam 107 kişi gözaltına alındı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Şırnak’tan kahreden haber: 2 şehit, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şırıngalı çikolata yine can aldı! Diyarbakır’da 7 yaşındaki Umut Bilgi hayatını kaybetti

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

Fabrikada çatıdan düşen işçiden acı haber

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den açıklama: Saygısızlık

ABD'deki yaptırım hazırlığıyla ilgili Türkiye'den sert açıklama

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Adana'da çok sayıda eve şafak baskını

Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,4 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.