İstanbul Havalimanı'nda Çin'den gelen 3 uçaktaki yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor

Enver ALAS-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)- ÇİN'in Wuhan kentinde ortaya çıkaran ölümcül yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle harekete geçen Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu ülkeden gelen uçaklardaki yolcuların termal kamera ile taranmasına başlandı. Koronavirüs'ün Çin'in ardından bir çok ülkede görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı'nda toplanan bilim kurulu, bu ülkeden İstanbul Havalimanı'na gelen tüm uçuşların bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerinin alınması konusunda karar almıştı. Kararın ardından ilk uygulama bu sabah yapıldı. İstanbul Havalimanı'na sabah 06.20 sıralarında sırasıyla gelen Pekin, Guangzhou ve Şanghay uçaklarının yolcuları termal kamera ile taranması yapıldı. Yapılan taramalarda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Bu arada Wuhan-İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketi virüs nedeniyle seferlerini iptal etmek zorunda kaldı.

YEŞİL RENK OLARAK BELİRLENECEK

İstanbul Havalimanı yetkilileri Çin'den gelen yolcuların taramalarının daha rahat yapılması için ayrı giriş kapıları belirledi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu alana kurdukları termal kamera ile yolcuları taramaya başladı. Taramalar esnasında 38 derece üstünde vücut ısısı olan yolcular ekranda yeşil renk ile belirlenecek. Bu yolcular ilk muayenesinin yapılmasının ardından havalimanına kurulan karantina alınan götürülecek ve tetkikleri belli bir süre burada devam edecek.