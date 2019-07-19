HABER

İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 11:06 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinde çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi.Ticaret Bakanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, ‘Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı’ başta olmak üzere Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirdi.

İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda şüpheli görülen bir yolcunun valizlerinde çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığınca yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, ‘Varış Öncesi Yolcu Bildirim Programı’ başta olmak üzere Bakanlık kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden risk analizi çalışmaları gerçekleştirdi. Söz konusu çalışmalar sonucunda ABD’den Türkiye’ye gelecek uçakta seyahat eden Libya uyruklu bir yolcu şüpheli olarak değerlendirildi. Hava Takip Sistemi vesilesiyle takibe alınan uçağın İstanbul Havalimanı’na inmesinin ardından şüpheli yolcu gözlem altına alındı. Havalimanını terk etmek üzere çıkış kapısına yönelen yolcu, valizleri ile birlikte gümrük kontrolüne sevk edildi. Yolcunun İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince açılan valizlerinde 52 adet uzun namlulu otomatik silah şarjörü, 4 adet silah sürgüsü, 9 adet silah namlusu, 13 adet poşet içinde silah yedek parçası, 2 adet silah içliği olmak üzere toplam 80 adet silah aksam ve parçası ele geçirildi. Konuya ilişkin olarak adli makamlarca yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Havalimanı’nda çok sayıda silah aksam ve parçası ele geçirildi

Her şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılarHer şeyi polisin dikkati ortaya çıkardı! Böyle yakalandılar
MSB: “6 terörist daha etkisiz hale getirildi”MSB: “6 terörist daha etkisiz hale getirildi”
Otomobildeki dama tahtaları arasından uyuşturucu çıktıOtomobildeki dama tahtaları arasından uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Balkondan düşen Maram bebek ağır yaralandı

Trabzon'da Kuzey Iraklı turistin elindeki bayrağı görünce tepki gösterip saldırdılar

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

Minareden düşen imam ağır yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.