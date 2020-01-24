HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Havalimanı’nda ’Corona Virüs’ için termal kameralı önlem

İstanbul Havalimanı’nda ’Corona Virüs’ için termal kameralı önlem

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 08:55 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolcuları termal kamera ile taramaya başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü, tüm dünyayı korkuya sevk ederken Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolcuları termal kamera taramasından geçirmeye başladı.Çin yolcuları için ayrı körüklerSağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda Çin uçaklarının yolcuları için özel kapılar tahsis etti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü, Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolcuları termal kamera ile taramaya başladı.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni tip ölümcül corona virüsü, tüm dünyayı korkuya sevk ederken Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda Çin’den gelen yolcuları termal kamera taramasından geçirmeye başladı.
Çin yolcuları için ayrı körükler
Sağlık Bakanlığı, İstanbul Havalimanı’nda Çin uçaklarının yolcuları için özel kapılar tahsis etti. Bu kapıların önüne termal kamera yerleştiren Bakanlık, Çin’den gelen her yolcuyu termal kamera ile taramaya başladı. Sabah saatlerinde Çin’in Guangzhou, Pekin ve Şanghay şehrinden gelen yolcular termal kamerada taranarak yurda sokuldu.
Çin’den İstanbul’a gelen yolcularda her hangi bir olumsuz duruma rastlanmazken, İstanbul Havalimanı Baş Tabibi Dr. Aykut Yener Kavak, alınan önlemlerle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.
13 Ocak’tan itibaren tüm önlemleri aldıklarını söyleyen Kavak, “Basından da takip ettiğimiz gibi 1 Ocak’tan itibaren Çin’in Wuan kentinde başlayan Koruna virüsü tandemisi var. Biz tedbirlerimizi 13 Ocak’tan itibaren başlattık. İlk önce oradaki risk değerlendirmesini yaptık. Oradaki uçuşları çıkardık. Oradan bize hangi uçuşlarla hasta gelebilir. Daha sonra bu havayollarını tespit ederek, havayollarına ve alanda ki tüm birimlere bilgilendirme notları ve kişisel olarak alınması gereken notları bildirdik. Daha sonrada Bakanlığımızın Bilim Kurulu kararları doğrultusunda buradaki önlemleri seviye seviye yürürlüğe soktuk. Bugün de gördüğünüz gibi termal kamera taramalarını bundan sonra Çin uçaklarında devam ediyoruz. Bizim termal kameralarımız 38 derecenin üzerinde ki vücut ısısını kameraya yansıtan sistemlerdir. Bunlar sadece o an kameranın önünden geçen kişilerin vücut ısısı 38 derecenin üzerinde olan kişileri seçmemizi sağlıyor. Biz bundan sonra ne yapıyoruz. Eğer 38 derecenin üzerinde ise o kişileri guruptan ayırarak ilk önce muayenelerini ve sorgulamalarını yapıyoruz. Eğer bir risk varsa o zaman karantina odalarımızda değerlendirmelerimizi bitirdikten sonra, 112’nin özel donanımlı ambulansları var. Negatif basınçlı sedyelerle referans hastanelerimize sevklerini sağlıyoruz. Daha sonra tanı ve süreç için hastanede ki süreç başlıyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!Megastar Tarkan'ı çileden çıkaran olay!
Kayak merkezi yolunda kaza: 1 ölüKayak merkezi yolunda kaza: 1 ölü
Mersin’de 465 litre sahte içki ele geçirildiMersin’de 465 litre sahte içki ele geçirildi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

Dünyayı korkutan salgın Mucize Doktor'a konu oldu

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

Dünya diken üstünde! Uzmanlar açıkladı: Yarasadan mı yılandan mı bulaştı?

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü ikon ele geçirildi

Mersin'de ele geçirildi! Hz. İsa ve Hz. Meryem figürlü...

Erzurum'da Sibirya soğukları etkisini gösterdi! Dünyanın en hızlı akan nehri Çoruh dondu

Dünyanın en hızlı akan nehri dondu!

Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle 400 bin TL dolandırdı

Büyük vurgun! Tam 400 bin lira...

Son dakika! Manisa'da art arda depremler (Kandilli - AFAD son depremler)

Manisa'da art arda depremler

Bakım merkezindeki işkence iddiasında 6 yıllık hukuk mücadelesi

Bakımevinde skandal iddia! 6 yıldır hukuk mücadelesi veriyorlar

İstanbul Havalimanı'nda, Çin'den gelen yolculara koronavirüs (Corona virüs) taraması

Bu sabah İstanbul Havalimanı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.