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İstanbul Havalimanı’nda dur ihtarına uymayan araç ile polis arasında kovalamaca

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 18:52 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’na çalıntı plakalı araçla girmeye çalışan 10 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.

İstanbul Havalimanı’na çalıntı plakalı araçla girmeye çalışan 10 şüpheli ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, takipten kurtulmak için ekiplerin üzerine 50 kilogramağırlığındaki fiber kablo sarılı büyük makaraları yuvarladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, dün saat 06.30 sıralarında içerisinde 10 kişinin bulunduğu çalıntı plakalı bir otomobilin İstanbul Havalimanı’na giriş yapmakta olduğu bilgisi edindi. Bunun üzerine ekiplerce araç durdurulmak istendi. Dur ihtarına uymayan şüpheliler aracı ekiplerin üzerine sürdü.
Şüpheliler havalimanı inşaat sahasından çaldıkları 50 kilogramağırlığındaki fiber kablo sarılı büyük makaraları ekiplerin üzerine atarak kaçmaya başladı. Ekipler ise aracı durdurmak için önce havaya uyarı ateşi açtı ardından arabanın lastiklerine ateş etti. Bir süre daha kaçmaya çalışan araç Odyeri sapağında ekip otosuna çarparak durdu.
Yaşanan kovalamacada araçtan atlayarak kaçmaya çalışan 10 şahıstan Ş.C. (45), Ö.K. (24), S.C. (34), F.C. (38), Y.K. (48), K.U.(34) ve yaşı küçük bir şahıs olmak üzere toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan Ş.C. ve Ö.K.’nin ayaklarından vurularak yaralandığı ve yaralı şüphelilerin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.
Yakalanan şüphelilerin çok sayıda suçtan arama kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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