HABER

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

İstanbul Havalımanı’nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken gümrük memurlarının dikkati sonucu yakalanan, boyları 3 ile 4,5 metre arasında değişen 93 adet yılan derisinin piyasa değerinin 320 bin lira olduğu belirtildi.İstanbul Havalimanı’nda gümrük memurlarının dikkati sonucu, boyları 3 ile 4,5 metre arasında değişen 93 adet yılan derisi ele geçirildi.

İstanbul Havalımanı’nda yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılırken gümrük memurlarının dikkati sonucu yakalanan, boyları 3 ile 4,5 metre arasında değişen 93 adet yılan derisinin piyasa değerinin 320 bin lira olduğu belirtildi.
İstanbul Havalimanı’nda gümrük memurlarının dikkati sonucu, boyları 3 ile 4,5 metre arasında değişen 93 adet yılan derisi ele geçirildi. Endonezya’dan Medine aktarmalı olarak İstanbul’a gelen R.J. adlı Endonezya vatandaşının durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza ekipleri, şahsı takibe aldı. R.J.’nin valizlerini x-ray cihazına sokan gümrük memurları çantada yılan derilerini gördü. Dana sonra bagaj bandına bıraktığı çantaları alan R.J.’yi takibe alan gümrük memurları, şahsı çıkışta durdurarak valizlerini aradı. Valizlerde piyasa değeri 320 bin lira olan 93 adet yılan derisi bulundu.

Gümrük memurları risk analizi yaparak yakaladı
Yılan derileri hakkında açıklama yapan Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Özgür Baran Koyuncu, ”İstanbul Havalimanı kaçakçılık Gümrük ve İstihbarat Müdürlüğü olarak, biz yurt dışından gelen yolcuları risk analizi kapsamında profil belirleme geldikleri güzergahlara göre, bir analizden geçiriyoruz. Bu analiz sonucunda şüpheli olabilecek bagajları kontrol ediyoruz. Bu kontroller sonucunda eğer ülkemize girmesi yasak kaçak bir eşya varsa eğer bu ülkeye sokmak isteyen insanlara karşı önlem alıyoruz. Yine bu kapsamda Pazartesi günü bir çalışma yapmış arkadaşlarımız. Yaptıkları çalışmada Endonezya’dan Medine’ye oradan da ülkemize gelen, bir uçakta Suudi Havayolları uçağında bir profil belirlemişler. Şahsın bagajlarında x-ray’da kontrol edilmiş. Bu bagajın içinde ticari eşyalar olduğu görüldükten sonra Gümrük’te Yeşil hattan geçtikten sonra çevrilmiş, kontrolleri yapılmış. Daha sonra bagajlar açılarak bakılmış ve yılan derisi olduğu görüldükten sonra işlem yapılarak olay adli makamlara bildirilmiştir" dedi.

"Endonezya’da çiftliklerde yetiştiriliyormuş"
Yılan derilerinin boylarının 3 ile 4,5 metre uzunluğunda olduğunu aktaran Koyuncu, "Endonezya’da çiftliklerde yetiştiriliyormuş. Böyle bir bilgiye ulaştık. Bu eşyaları deri çanta, cüzdan, ayakkabı yapımında kullanıyorlar. Bu eşyaları gümrüklü getirseydiler 320 bin lira değeri var. Bunları çanta, cüzdan yaptıktan sonra milyonlarca lira kazanılabilecek bir sektör bu” dedi.
93 yılan derisine el koyan gümrük ekipleri, şahıs hakkında da adli işlem yaptı.

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL

İstanbul Havalimanı’nda ele geçirilen yılan derilerinin değeri 320 bin TL
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.