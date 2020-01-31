HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Havalimanı'nda engelli yerlerine araç park edenlere para cezası

İstanbul Havalimanı'nda engelli yerlerine araç park edenlere para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 12:00 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda engelli yerlerine araç park edenlere para cezası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik denetimlerde kurallara uymayan 42 araç sürücüsüne toplamda 11 bin lira para cezası uygulandı.

İstanbul Valiliğinin yürüttüğü uygulama kapsamında, havalimanı otoparkında engellilere tahsis edilen alanlara araçlarını park eden sürücülere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, kural ihlali yapan araçları tespit ederek, tek tek işlem yaptı. Plaka sorgulamasında engellilere ait alanlara park etme hakkı olmadığı belirlenen araçların sürücülere 264 lira ceza kesildi. Engellilerin alanına park edilen araçların camına, "Bu park yeri bana ait, lütfen saygı duy" yazılı bilgilendirme afişi de asıldı.

Denetimlerde 42 aracın sürücüsüne yaklaşık 11 bin lira ceza kesildi.

- Yanlış park ettiği için özür diledi

Basın mensupları tarafından görüntülenen denetimler sırasında para cezası kesilen bir otomobilin sürücüsü otoparka geldi.

Bilgilendirme afişini aracından kaldıran sürücü, yanlış park ettiği için özür diledi. Otoparkta yer bulamadığı için engelli alanına park ettiğini öne süren sürücü, "İlk defa havalimanı otoparkını kullanıyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Cezanın ne kadar olduğunu bilmiyorum." dedi.

İstanbul Havalimanı'nda engelli park yerlerine yönelik 21 Kasım'dan bu yana yapılan denetimlerde toplam 798 aracın sorgulandığı, 545 araca ise ceza işlemi uygulandığı bildirildi.

Havalimanında toplam 40 bin araç kapasiteli otopark bulunuyor. 18 bin araç kapasiteli katlı otoparkta 907 engelli aracına park yerinde hizmet veriliyor. Otoparklardan 15 güne kadar ücretsiz yararlanmak isteyen engelli vatandaşlar, bizzat araçta bulunmaları ve gerekli evrakı ibraz etmeleri halinde bu hizmetten faydalanabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme! Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul havalimanı

En Çok Okunan Haberler

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 20 yaralı

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Survivor 2020'ye sürpriz isim!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

Canlı yayında böyle duyurdu: Şok geçirdi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalandı

Wuhan'daki Türkler için havalandı

Mahkemede Elazığ'a bağış karşılığı uzlaşma... "Dava sonrası herkes gülüyordu, hakim gülüyordu"

Mahkemede 'örnek' uzlaşma: Hakim gülüyordu

Son dakika! MASAK'tan bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme

Bazı banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme!

KKTC'de Akıncı’ya 'şehit mezarlarını açın' çağrısı

KKTC'de şoke eden olay! Akıncı’ya 'mezarları açın' çağrısı

FETÖ mensupları, istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmiş

İstedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darp etmişler!

AFAD, deprem sonrası son durumu açıkladı: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

Elazığ depreminin bilançosu: 5 ilde 6 bin 851 bina ağır hasarlı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.