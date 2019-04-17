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İstanbul Havalimanı'nda 'Hanutçuluk' cezası 320 TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 17:45 | Son Güncelleme

 İSTANBUL Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yaptığı tespit edilen kişi veya kişilere hakkında 320 TL idari para cezası veriliyor.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yaptığı tespit edilen kişi veya kişilere hakkında 320 TL idari para cezası veriliyor.

Tam kapasite ile hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda Hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığının önüne geçmek için bir dizi önlemler alındı. İstanbul Mülki İdare Amirliği, bu tür davranışlarda bulunan kişilere izin vermeyeceklerini ve polis tarafından tespit edilen kişilere hem adli hem de idari cezalar vereceklerini açıklamıştı. Alınan tedbirler doğrultusunda ayrıca iç ve dış hat geliş katında bulunan tüm turizm acenteleri, araba kiralama firmaları ve benzeri işletmelerin çalışanlarının sadece kendilerine ait büroların içinde bulunacakları bildirilmişti. Yapılan çalışmalar kapsamında bu tür davranışlarda bulunan kişiler polis tarafından tespit ediliyor. Belirlenen kişi veya kişiler karakola götürülüp haklarında işlem yapılarak 320 TL idari para cezası uygulanıyor.

HAVALİMANINDAN UZAKLAŞTIRILACAK

Daha önce konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada "Tüm turizm acenteleri, araba kiralama firmaları ve benzeri işletmelerin çalışanlarının büro önlerinde, koridorlarda ve yolcu karşılama alanlarında bulunmalarına asla izin verilmeyecektir. Bu kuralı ihlal eden kişilerin havalimanı giriş kartları derhal iptal edilecek ve bağlı bulundukları firmalara da her türlü adli ve idari yaptırım tavizsiz uygulanacaktır. Herhangi bir firmaya bağlı olmaksızın aynı yerlerde hanutçuluk, çığırtkanlık ve bagaj simsarlığı yapan kişiler ile ilgili de güvenlik görevlilerimiz tarafından adli ve idari işlem yapılacak ve bu kişiler derhal bir daha içeri alınmamak üzere havalimanından uzaklaştırılacaktır" denilmişti.


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