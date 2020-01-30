İstanbul Havalimanı’nda iki haftada 10 binin üzerinde maske satıldı

Çin’de ortaya çıkan Corona virüsü nedeniyle başta bu ülkeye seyahat edecekler olmak üzere çok sayıda yolcu, İstanbul Havalimanı’ndaki eczanelere yoğun ilgi gösteriyor. Taleplere yetişmekte zorlanan eczanelerde iki haftalık sürede 10 binin üzerinde maske satıldı.

Çin’in 11 milyon nüfuslu Wuhan şehrinden yayılan Corona virüsü vakası her geçen gün artmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için Çin’in yanı sıra dünya genelinde bir dizi önlemler alınırken, İstanbul Havalimanı’nda da termal kameralı uygulama başlatılmıştı. Alınan önlemlerin yanı sıra virüs endişesiyle bireysel önlem almak isteyenler de son günlerde koruyucu maskelere yoğun ilgi göstermeye başladı. İstanbul Havalimanı’ndan özellikle Çin’e seyahat edecekler olmak üzere çok sayıda yolcu, havalimanındaki eczanelere akın ediyor.

“Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu”

Son iki haftada yolcuların koruyucu maskelere yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Eczacı Nurcan Erkul, “Başta Çin olmak üzere Asya ülkelerinde yaşayan insanlar maske kullanmaya alışkın. Korona virüsünden sonra Çin’e gidecek olan vatandaşlar eskiden 2-3 maske alırken, şu an ciddi anlamda maske alıyorlar ve kutu kutu almaya başladılar. Bu da satışlara ciddi anlamda yansımaya başladı. Virüsten sonra 10 bini aşkın maske satışı oldu. Bunun yüzde 50’si filtreli maskeler. Kalan yüzde 50 ise 3 katlı maskeler” diye konuştu.