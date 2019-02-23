İstanbul Havalimanı’nda ilk aşamada 16 bin kişiye istihdam

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında, 16 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim 2018 tarihinde açılışı gerçekleşen İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında, 16 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. İstanbul Ekonomi ve EDAM araştırma merkezi tarafından hazırlanan “İstanbul Havalimanı Ekonomik Etki Analizi” raporuna göre, 2025 yılında İstanbul Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak yaratacağı 225 bin kişilik istihdam dikkati çekiyor.

Türkiye’nin havacılıkta küresel ölçekteki en büyük projelerinden olan, sadece İstanbul ya da Türkiye'de değil, bölgede ve dünya nezdinde de bir çekim noktası olma misyonunu taşıyan İstanbul Havalimanı, ilk fazının tamamlanmasıyla sağladığı mevcut istihdam rakamlarıyla ekonomiye önemli bir katkı sunuyor.

Halihazırda havalimanı işletmesinde 2 bin 700, güvenliğinde 3 bin 522, Unifree Duty Free İşletmeciliğinin gümrüksüz satış ve perakende alanlarında 2 bin, yer hizmetlerinden Havaş bin 178, Çelebi ise 2 bin, temizlik, vale ve otopark hizmetlerinde 2 bin 532, yeme içme alanındaki servis hizmetlerinde bin 300 kişi ve diğer perakende alanlarında yaklaşık bin kişi istihdam edecek. Böylelikle İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamasında, 16 bin kişiyi aşkın istihdam sağlaması planlanıyor. Öte yandan Türk Hava Yolları ise havalimanın büyüme stratejisine uygun ek istihdam sağlayacağını duyurdu.