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İstanbul Havalimanı’nda ilk dış hat seferi gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 20:58 | Son Güncelleme

29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan İstanbul Havalimanı’nda tarifeli ilk dış hat seferi gerçekleşti.

Anıl Uçan-Gökhan Artan/İSTANBUL,(DHA)-29 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan İstanbul Havalimanı’nda tarifeli ilk dış hat seferi gerçekleşti.

Yolcular havalimanına kurulan pasaport kontrol noktalarından ilk kez geçtiler. Türk Hava Yolları(THY)’nın TK978 sefer sayılı Boeing 777-300 tipi yolcu yolcu uçağı, Kıbrıs Ercan Havalimanı’na gitmek üzere havalandı. İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli ilk yurt dışı seferi olan THY’nin İstanbul Havalimanı-Kıbrıs Ercan Havalimanı seferi 136 yolcusuyla 17.30’da gerçekleşti.

O YOLCU YİNE UÇAKTAYDI

İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleşen ilk sefer olan Ankara uçağına ilk check-ini yaptıran Alman vatandaşı Tino Delker, İstanbul Havalimanı’ndan gerçekleşen ilk yurt dışı uçuşuna da katıldı. Öte yandan Tino Delker, ilk uçuş olan Ankara uçuşu sırasında her uçuşunu not ettiği defteri Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’ya imzalattı.

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