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İstanbul Havalimanı’nda ilk uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 12:44 | Son Güncelleme

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 3 farklı operasyonda toplam 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen 3 farklı operasyonda toplam 200 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Havalimanı’nda yapılan ilk uyuşturucu operasyonunda ise 9 İranlı şahsın midesinde 350 kapsül halinde 5 kilo eroin yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar kapsamında daralı ağırlığı 180 kilogram gelen eroin, 10 kilo kokain ve 5 kilo mideden çıkarılan eroin maddesi ele geçirildi. Toplam 200 kilogram uyuşturucuya el konulurken, bu uyuşturucularla bağlantılı olduğu ileri sürülen toplam 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların tamamı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Havaalanı’nda ilk uyuşturucu operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir ilke daha imza atarak İstanbul Havaalanı’nda ilk uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi. İran’dan Türkiye’ye gelen İranlı 9 şahsın midelerine yutma yoluyla uyuşturucu sokmaya çalıştıklarını tespit eden polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla İranlı organizatör O.A.S ve E.E., V.Z., A.V., S.B., A.N., R.D., A.M., H.A. isimli 8 kişinin midesinde toplam 350 adet daralı ağırlığı 5 kilogram gelen Eroin maddesini ele geçirdi. Gözaltına alınan İran uyruklu 9 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, organizatörün 8 İranlı şahsı ikna etmek için önce kendisinin kapsülü yuttuğu ve 8 şahsa kişi başı 2 bin TL verdiği belirtildi.
180 kilo eroini İran’dan tırla Kocaeli’ye getirmişler
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan yola çıkarak İstanbul’da kontrol noktalarının fazla olması sebebiyle Kocaeli’ye giden bir tıra operasyon düzenlendi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinden farklı araçlara aktarılarak İstanbul’a getirilmesi planlanan ve plastik hammaddelerin arasına zulalanan daralı ağırlığı 180 kilogram olan Eroin maddesi yapılan operasyonla ele geçirildi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine düzenledikleri bir başka operasyonda ise İstanbul ili Zeytinburnu ilçesinde toplam 10 kilogram kokain maddesini ele geçirdi. Operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 1 kişi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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