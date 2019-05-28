İstanbul Havalimanı'nda kaçak elektronik eşya operasyonu

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince, Rus vatandaşı bir yolcunun valizlerinde yapılan aramada 688 cep telefonu, 399 akıllı kol saati ve 450 kablosuz cep telefonu kulaklığı yakalandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün istihbarat çalışmaları sonucu, Rusya'dan Türkiye'ye çok sayıda cep telefonu, telefon aksamı ve elektronik eşya getirileceği bilgisi edinildi. Bilgiler, İstihbarat Bilgi Sistemi ve Varış Öncesi Yolcu Programı'nda analize tabi tutuldu. Analizler sonucu, Dubai aktarmalı olarak Moskova'dan Türkiye'ye gelecek bir Rus vatandaşı riskli olarak değerlendirildi ve işlemleri incelemeye alındı.

Şüpheli, İstanbul Havalimanı'na iner inmez Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince takip edildi. Şahsın valizlerinde yapılan x-ray taramasında çok sayıda elektronik eşya olduğu belirlendi. Şüpheli, "Gümrüğe tabi eşyam yok" anlamına gelen yeşil hattan çıkarak gümrük noktasına geçtikten sonra Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken durduruldu.

Şüphelinin valizlerinde yapılan sayım ve tespitte, son teknoloji ürünü kaçak 688 cep telefonu, 399 akıllı kol saati ve 450 kablosuz cep telefonu olduğu belirlendi.

Ele geçirilen elektronik eşyaların gümrüklenmiş değerinin 8 milyon 838 bin 672 lira olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

