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İstanbul Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 16,47 gram gelen 0.8 kırat pırlanta ve 20 bin dolar ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu

İstanbul Havalimanı’nda kaçakçılık polisi tarafından düzenlenen operasyonda daralı ağırlığı 16,47 gram gelen 0.8 kırat pırlanta ve 20 bin dolar ele geçirildi. Operasyonda bir Hindistanlı yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye’den Kuveyt’e gidecek Hint asıllı bir kişinin havayolu ile pırlanta kaçakçılığı yapacağı istihbaratını aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında pırlanta kaçakçısının Hindistan uyruklu Kaushık A.K. olduğunu belirleyen emniyet ekipleri, şüphelinin İstanbul Havalimanı’ndan gece saat 00.50’de tarifeli uçakla Kuveyt’e gideceğini ve beraberinde kaçak pırlanta ve 20 bin doları da yurt dışına çıkaracağını tespit etti. Kaushık A.K.’yı havalimanında adım adım izleyen polis, şüpheliyi checkin kontuarına geldiği sırada para ve pırlanta bulunan valizlerini teslim ederken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Valizlerde yapılan aramada daralı ağırlığı 16,47 gram gelen 0.8 kırat pırlanta olduğu değerlendirilen taşlar ile 20 bin dolar para ele geçirildi. Yakalanan pırlanta kaçakçısı, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirildi. Hin asıllı kaçakçı hakkında “5607 sayılı Kanun’a muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldığı ve emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

İstanbul Havalimanı’nda kaçak pırlanta operasyonu

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