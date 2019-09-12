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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KAÇAK PIRLANTAYLA YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 12:51 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Havalimanı'nda Hindistan'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada,  9 klipsli poşette toplam 69,57 gram ağırlığında kaçak pırlanta ele geçirildi.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)
İSTANBUL Havalimanı'nda Hindistan'dan gelen bir yolcunun valizinde yapılan aramada, 9 klipsli poşette toplam 69,57 gram ağırlığında kaçak pırlanta ele geçirildi.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri havalimanına gümrüksüz ve kaçak yollarla kaçak eşya getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. 30 Ağustos’ta Hindistan’ın Mumbai şehrinden İstanbul Havalimanına gelen bir kişinin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, bu kişiyi takibe aldı. Durdurulan şüpheli Y.D'nin valizinde yapılan aramalarda 9 klipsli poşette toplam 69,57 gram piyasa değeri 500 bin lira dolayında olan pırlanta ele geçirdi. Gözaltına alınarak Vatan Caddesi’nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen Y.D. emniyetteki işlemlerinin ardandan sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü
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(Polis Kamerası)
-Şüphelinin havalimanı içindeki fotoğrafları
-Polis ekiplerinin ele geçirdiği pırlantalar
-Genel ve detaylar

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