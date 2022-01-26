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İstanbul Havalimanı'nda Kademeli Normalleşme

26.01.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sona ermiş olmasına karşın şehrin kuzeyindeki İstanbul Havalimanı’nda henüz uçuşlar tam olarak normale dönemedi. Yetkililer havalimanında operasyonların kademeli olarak arttırıldığını belirtiyor

İstanbul Havalimanı'nda Kademeli Normalleşme

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı sona ermiş olmasına karşın şehrin kuzeyindeki İstanbul Havalimanı’nda henüz uçuşlar tam olarak normale dönemedi. Yetkililer havalimanında operasyonların kademeli olarak arttırıldığını belirtiyor.

İstanbul’daki kar fırtınasından en çok etkilenen yerlerden biri de şehrin kuzeyine inşa edilen İstanbul Havalimanı oldu. Kar fırtınasının sert şekilde vurduğu havalimanı bölgesinde yolcular uçakların içerisinde ve terminal binasında saatlerce mahsur kaldı. Binlerce uçuş iptal edilmek zorunda kaldı. Yaşanan sorunların ardından uçuşlara kademeli olarak geri dönülüyor.

Dğn havalimanında mahsur durumda kalan yüzlerce yolcunun durumu protesto ettikleri ve protestolar neticesinde önlem olarak havalimanına takviye polis ekiplerinin gönderildiği görüntüler de sosyal medyaya yansımıştı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’ndan yapılan seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını açıkladı. Ekşi açıklamasında “İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu Web sitemizden kontrol ediniz” ifadelerini yer verdi.

Öte yandan havalimanında Türk Hava Yolları’na ait kargo bölümünün çatısının yoğun kar yağışı nedeniyle çökmesiyle ilişkili olarak da havalimanının işletmecisi IGA Airport şirketi bir açıklama yayımladı. Açıklamada, çatısı çöken binanın İstanbul Havalimanı sınırları içerisinde olmadığı, THY Cargo’nun geçici binası olduğu ifade edildi. IGA, söz konusu binanın inşaatının da kendilerine ait olmadığını binanın İspanyol bir firma tarafından yapıldığını açıkladı.

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