HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul Havalimanı’nda korona virüs denetimi

İstanbul Havalimanı’nda korona virüs denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2020 12:41 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında yolculara işletmelere ve çalışanlara yönelik denetleme yapıldı.İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı genelge doğrultusunda, İstanbul Havalimanı’nda denetimler gerçekleştirildi.

İstanbul Havalimanı’nda korona virüs tedbirleri kapsamında yolculara işletmelere ve çalışanlara yönelik denetleme yapıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı genelge doğrultusunda, İstanbul Havalimanı’nda denetimler gerçekleştirildi. Pandemiyle beraber İstanbul Havalimanında Mülki İdare Amiri İsmail Şanlı ve diğer yetkililer önlemlerden taviz vermiyor. İstanbul Havalimanı’nda sık sık denetleme yapan yetkililer, pandemi önlemlerinde gevşemeye ve ihlale izin vermiyor.
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca’nın katıldığı denetimlerde yerli ve yabancı yolcular, çalışanlar ile iş yeri sahiplerine maske ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.
İşletmeleri de sosyal mesafe, hijyen ve dezenfektan kullanımı konusunda denetleyen görevliler, iş yerlerindeki eksiklikleri yetkililere anında bildirdi.
İstanbul Havalimanı’nda yolcu ve çalışanların büyük bölümünün kurallara uyduğu gözlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktıDeprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...Görmezden gelmeyin! İlk 3 saatte müdahale edilmezse...
1/
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Saat 03.00'te böyle basıldılar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti: 5'er 10'ar kutu alıyorlar
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
Polis ile Suriyelinin diyaloğu herkesi şaşırttı
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Ayda ile Bakan Koca arasında duygusal anlar!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
Bir anda gürültüyle çöktü! Duyan sokağa fırladı
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
El öpmek için gittiği evde yaptıkları akıllara durgunluk verdi
İstanbul'da korkutan deprem!
İstanbul'da korkutan deprem!
Diğer Haberler
Derin yarık ve obruklar oluştu! Vatandaşlar tedirgin
Vatandaşları tedirgin eden görüntü
İzmir'deki deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünyada sadece 8 yerde bulunuyor! Çanakkale’deki pembe göle yoğun ilgi
Türkiye'deki doğa harikasına yoğun ilgi
Yılmak Büyükerşen'den haritalı uyarı: Zorunda kalmadıkça evden çıkmayalım
Belediye başkanı, haritayı paylaşarak uyardı
Naci Ağbal kimdir? Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kaç yaşında, nereli?
Merkez Bankası’nda görev değişimi! Naci Ağbal kimdir?
Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin: 2021'in ilk 3 ayı içinde Türkiye'ye aşı getirme imkanı doğacak
Türk bilim insanı koronavirüs aşısı için tarih verdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.