Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu. Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek. İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burunda alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboravutarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.

SONUÇLAR 2 SAATTE YOLCUYA BİLDİRİLECEK

Test sonuçları 2 saatte çıkacak ve ücreti 110 Lira olarak belirlendi. Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek. Hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar, bu test merkezinden yararlanabilecek. İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinini dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

NUMUNELER İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ LABORATUVARDA SONUÇLANDIRILACAK

Mere, test merkeziyle ilgili şu bilgileri paylaştı: