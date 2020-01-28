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İstanbul Havalimanı’nda ‘kuş’ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nda Libyalı bir yolcunun bagajında, yakalanması, beslenmesi ve yurt dışına çıkarılması yasak olan 36 Saka kuşu tespit edildi.

İstanbul Havalimanı’nda Libyalı bir yolcunun bagajında, yakalanması, beslenmesi ve yurt dışına çıkarılması yasak olan 36 Saka kuşu tespit edildi. Kuşları yurt dışına çıkarmaya çalışan yolcuya 94 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Bagajdaki kuşlardan 5’inin havasızlıktan öldüğü belirlendi.
Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası Bern Sözleşmesine göre koruma altındaki ötücü bir kuş olan Saka kuşunun yakalanması, beslenmesi ve yurt dışına çıkarılması yasak. Bu yasağa uymayarak İstanbul Havalimanı’ndan 36 Saka kuşunu yurt dışına kaçırmaya çalışan Libya vatandaşı yolcu, polis operasyonuyla yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri ise Kuşları kaçak yollarla yurt dışına kaçırmak isteyen Libya uyruklu vatandaşa, idari para cezası uyguladı.

5 Saka kuşu havasızlıktan öldü
İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Libya’ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı’na gelen ve durumundan şüphelendikleri bir yolcuyu incelemeye aldı. Yolcunun valizinde yapılan kontrollerde karton kutular içerisine gizlenmiş 36 adet koruma altında olan saka kuşu tespit edildi. Yapılan incelemede kuşlardan 5’inin havasızlıktan öldüğü belirlenirken, polis ekipleri valizin sahibi olan Libya uyruklu yolcuya işlem yapmak üzere karakola götürdü. Olay üzerine bilgi verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı’na gelerek kuşları teslim aldı.

94 Bin 600 Lira para cezası kesildi
İstanbul Havalimanı’nda polislerin sıkı takibi sonucu yakalanan Libya uyruklu yolcuya, koruma altındaki kuşları yurt dışına kaçırmaktan dolayı 21 bin 600 lira ; çevre kanunu ve eko sistemini bozmaya muhalefetten ise 73 bin lira olmak üzere toplam 94 bin 600 TL idari para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alınan 31 saka kuşunun, veteriner hekim tarafından yapılacak kontrolü sonrasında ise doğaya salınacağı öğrenildi.

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