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İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 17:13 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran'da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek

İSTANBUL (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla 31 Mayıs-4 Haziran'da aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşların, 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecekleri duyuruldu.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, bayram nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda otopark kampanyası düzenledi.

Buna göre, 31 Mayıs-4 Haziran'da geçerli olacak kampanya kapsamında aracını İstanbul Havalimanı otoparkına bırakan vatandaşlar 10 günlük kullanım için 7 gün parası ödeyecek.

Havalimanında, 3 Haziran 2019 saat 23.59'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında 7 günlük otopark abone ücreti ise 298 lira olarak belirlendi.

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İGA istanbul havalimanı otopark Ramazan Bayramı

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