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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA PASAPORTTAN 18 SANİYEDE GEÇİŞ HAZIRLIĞI

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

  İstanbul Havalimanı'nda yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde  pasaporttan geçebilecek.

İbrahim YILDIZ-Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA)
İstanbul Havalimanı'nda yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinin ardından 18-20 saniye içinde pasaporttan geçebilecek. Test aşamasındaki sistem önümüzdeki günlerde kalıcı olarak uygulamaya geçecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcu konforunun en üst seviyede sağlandığı havalimanında yolculara zaman kazandıracak yeni bir uygulama başlatıyor. Hızlı Pasaport geçiş sistemi olarak adlandırılan uygulamada yolcular yüz tanıma ve parmak izi kontrollerinden ardından 18 saniye içerisinde pasaport kontrolünden geçiş sağlayacak. İstanbul Havalimanı'nda gidiş katında 10, transfer ve geliş katında 20 olmak üzere toplam 30 adet hızlı pasaport geçiş bankosu bulunuyor. Bu sistemi Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşıyan ve 18 yaş üstü herkes kullanabilecek. Sistemin donanımı İGA IT tasarımına uygun olarak yerli bir firma tarafından yapılırken, EGM Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri Daire Başkanlığı tarafından geliştirildi. Sistemin parmak izi ve yüz tanıma ekipmanları haricindeki tüm donanım ve yazılımı yerli bir firma tarafından yapıldı.

SIRA BEKLEME DERDİ YOK
Sistem hakkında açıklamalarda bulunan İGA CIO'su Ersin İnankul, "Havalimanımız, yolcularımızın kendi check-in yapabildiği, kendi bagajlarını bırakabildikleri ve pasaporttan kendileri geçebildikleri şekilde dizayn edildi. Bu adımda da aslında pasaportta yolcularımıza kendi kendilerine geçiş yapabilecekleri bir sistem kurduk. Bu sistem havalimanımızda 30 adet bulunuyor. Bunların 10 tanesi gidişte, 16 tanesi gelişte ve 4 tanesi de transfer alanında bulunuyor. Yolcularımız havalimanımıza gelirken ve giderken bu sistemleri kullanabiliyorlar. Sistemin kullanımı çok basit. Hiç sıra beklemeden yine pasaportlarıyla beraber çipli pasaport kullanan 18 yaşını geçmiş bütün yolcularımız bu sistemi kullanabiliyor" dedi.

DONANIMI TAMAMEN YERLİ KAYNAKLARLA TASARLANDI
Pasaport kontrol sistemi ile ilgili bilgi veren İnankul, "Yolcularımız pasaportlarıyla beraber buraya geliyorlar. İlk noktada pasaportlarını okutuyorlar. Daha sonra parmak izi ve yüzlerindeki biyometrik veriyle beraber pasaporttaki bilgileri eşleştirip hızlı bir şekilde pasaport kontrolünden geçişleri sağlanıyor. Toplamda 18 ile 20 saniye arasında yolcularımız pasaport işlemlerini tamamlamış oluyorlar. Daha sonra arkada polis memurlarımız yolcularımız istekleri üzerinde pasaportlarına damga vuruyorlar. Elektronik Pasaport Geçiş Sistemimizi Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile beraber dizayn ettik. Kendileri bütün yazılımı gerçekleştirdiler biz de yerli ve milli kaynaklarla donanımları tasarladık. Uygulama Ramazan Bayramı'ndan önce test aşamasına geçti ve kullanılmaya başladı" diye konuştu.

YOLCULAR SİSTEMDEN MEMNUN
Biyometrik Entegre Sınır Geçiş Ünitesi olarak adlandırılan hızlı pasaport geçiş sistemi kullanan yolculardan Serhat Yenal ise, " Yeni ve güzel bir havalimanı yapıldı. Havalimanın pek çok noktasında yeni teknolojiler kullanılıyor. Elbette bu sistem ile pasaportta geçireceğimiz süre azalacak ve uçağımıza yetişme konusunda sıkıntı yaşamayacağız. Ben Bakü'ye gidiyorum. Uçağımın kalkmasına 1 saat var burayı kullanarak hızlı bir geçiş yaparak uçağıma daha rahat yetişeceğim" diye konuştu.

Görüntü dökümü:
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-Pasaport kontrol noktalarından görüntüler
-Hızlı pasaport geçiş bankosunun kullanımı
-Yolcuların pasaport kontrol noktasını kullanması
-Yüz tanıma ve parmak izi tanıma sisteminden geçişleri
-İGA CIO'su Ersin İnankul röp.
-Yolculardan Serhat Yenal röp.
-Muhabir anonsu
-Detay görüntüler

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