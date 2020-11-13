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  4. İstanbul Havalimanı’nda PKK’lı terörist böyle yakalandı

İstanbul Havalimanı’nda PKK’lı terörist böyle yakalandı

13.11.2020 13:55 | Son Güncelleme:
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Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı’ndan başkasının pasaportu ile yurt dışına çıkmak isterken yakalandı.

Terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli, İstanbul Havalimanı’ndan başkasının pasaportu ile yurt dışına çıkmak isterken yakalandı. O anlar kameralara yansıdı.
Edinilen bilgilere göre M.K. isimli terör örgütü PKK zanlısı, 10 Kasım akşamı İstanbul Havalimanı’na gelerek başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmak istedi. Havalimanı risk analiz ekipleri, şahsın durumundan şüphelendi. Yapılan kontrolde şahsın başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalıştığı belirlendi. 23 yaşındaki Diyarbakır doğumlu teröristin Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği öğrenildi. Şahsın Brezilya üzerinden Almanya’ya gitmeye çalıştığı belirlendi.
PKK’lı teröristin yurt dışına çıkmaya çalıştığı anlar güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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