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İstanbul Havalimanı'nda polislerden yolculara pasta ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'nda polislerden yolculara pasta ikramı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yolculara pasta ikramında bulundu.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bir araya gelen polisler, burada pasta kesti. Polisler daha sonra bu pastayı, pasaport geçiş noktasında yolculara ikram etti.

İkramdan memnun yolcular, bu anı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Daha sonra polisler, pasta ikram ettikleri yolcularla fotoğraf çektirdi.

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İstanbul Havalimanı'nda polisten yolculara pasta ikramıİstanbul Havalimanı'nda polisten yolculara pasta ikramı
Gümüşhane’de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleriGümüşhane’de Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri
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