HABER

İstanbul Havalimanı’nda polislerden yolculara pasta ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:40 | Son Güncelleme

Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümü İstanbul Havalimanı’nda kutlandı.

İstanbul Havalimanı’nda polislerden yolculara pasta ikramı

Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 174’üncü yıl dönümü İstanbul Havalimanı’nda kutlandı. Polis teşkilatının 174’üncü yılı nedeniyle İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü yetkilileri pasta keserek yolculara dağıttı.

Polis Teşkilatının 174’üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle tüm Türkiye’de etkinlikler yapılırken, İstanbul Havalimanı’nda polisler yolculara pasta dağıttı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş katında düzenlenen etkinliğe Havalimanından sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürü Deniz Engin ve yetkililer katıldı. Üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü arması bulunan pastayı kesen polis memurları, daha sonra pastayı yolculara ikram etti. Polisin pasta dağıtması karşısında şaşıran bazı yolcular fotoğraf çektirdi.

İstanbul Havalimanı’nda polislerden yolculara pasta ikramı

İstanbul Havalimanı’nda polislerden yolculara pasta ikramı

İstanbul Havalimanı’nda polislerden yolculara pasta ikramı

Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki... Kavgaya gidip öyle bir manzara ile karşılaştılar ki...
Türk Polis Teşkilatı 174 yaşındaTürk Polis Teşkilatı 174 yaşında
Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümüTürk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.