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İstanbul Havalimanı'nda polisten yolculara pasta ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 15:22 | Son Güncelleme

İSTANBUL Havalimanı'nda görevli polisler, Polis Haftası nedeniyle pasta keserek, yurt dışına çıkan yolculara ikram etti.   Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda bir etkinlik düzenlendi.  İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, havalimanlarından sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, Şube Müdürü Deniz Engin ile polisler katıldı.

İstanbul Havalimanı'nda polisten yolculara pasta ikramı

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı'nda görevli polisler, Polis Haftası nedeniyle pasta keserek, yurt dışına çıkan yolculara ikram etti.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında, İstanbul Havalimanı'nda bir etkinlik düzenlendi. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programa, havalimanlarından sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan, Şube Müdürü Deniz Engin ile polisler katıldı. Emniyet Genel Müdür Müdürlüğü'nün logosunun bulunduğu pastanın kesilmesinin ardından, polisler yolculara pastaları ikram etti.

(FOTOĞRAF)

İstanbul Havalimanı'nda polisten yolculara pasta ikramıİstanbul Havalimanı'nda polisten yolculara pasta ikramı

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