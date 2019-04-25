İSTANBUL HAVALİMANI'NDA RÖTAR KAVGASI 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul-Milas Bodrum seferini yapan yolcu uçağı rötara girince yolcular yer hizmeti veren personele tepki gösterdi. Bir yolcunun hakarete varan tepkisi kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Atlasglobal Havayolları'na ait saat 17.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Milas-Bodrum'a sefer yapması planlanan uçak henüz belirlenemeyen neden dolayı bir saat rötar yaptı. Uçağın bulunduğu kapı önünde bekleyen yolcular rötardan dolayı yer hizmeti veren görevlilere tepki gösterdi. Bu sırada bir kadın yolcu, yer hizmeti personeline hakaret etmeye başladı. O anlar bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülere yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

