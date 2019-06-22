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İstanbul Havalimanı'nda seçim hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Yarın yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak üzere İstanbul'a gelenler nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda hareketlilik yaşanıyor.

Sandık başına gitmek üzere şehir dışından tarifeli uçakla havalimanına gelen vatandaşlar nedeniyle geliş terminalinde yer alan bagaj bölümünde ve çıkışlarda yoğunluk meydana geldi.

Sivas'tan eşiyle gelen İbrahim Tansel, Ramazan Bayramı'ndan önce tatil için gittiği memleketinden oy kullanmak ve yakınlarını görmek için döndüğünü belirtti.

Tansel, haftaya Sivas'a tekrar gideceğini ifade ederek, "Ben 1959'dan beri İstanbul'dayım. Oyumu da kullanacağım. Hangisi hayırlıysa o gelsin derim ama tabii başa tecrübeli insanların gelmesini tercih ederim." dedi.

Eşi Kezban Tansel ise seçim için köyden geldiğini ülke için hayırlısının olmasını temenni ederek, "Hangi aday hayırlısı ise olsun. Geçen seçimde de oyumuzu kullanmıştık." ifadelerini kullandı.

Yolculardan Hanife Kum, hasta ziyareti için bulunduğu Trabzon'dan oy kullanmak üzere İstanbul'a geldiğini kaydetti.

Seçim olmasa bir süre daha Trabzon'da kalabileceğini dile getiren Kum, "Allah, kendi istediğim partimin kazanmasını nasip etsin. Onu diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yolculardan Dursun Çağlayan da İstanbul ve Trabzon'da işlerinin olduğunu, zaman zaman iki şehre de gidip geldiğini söyledi.

Çağlayan, ailesinin bir bölümünün seçimde oy kullandıktan sonra tekrar Trabzon'a döneceğini kaydederek, "Seçimle ilgili hayırlısı olsun diyelim. İnşallah o olacak. Hak eden kazansın." şeklinde konuştu.

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