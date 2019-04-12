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İstanbul Havalimanı'nda seferler sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:30 | Son Güncelleme

Taşınmanın ardından uçuşların sorunsuz yapıldığı havalimanında seferler günbegün kademeli olarak artırılırken bugün 895 sefer yapılması planlanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda sefer sayıları günbegün artılırken, bugün 895 sefer yapılması bekleniyor.

Taşınmanın ardından uçuşların sorunsuz yapıldığı havalimanında, seferler günbegün kademeli olarak artırılıyor.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin bugün 895 sefer yapılacağını duyurduğu havalimanına kentin çeşitli noktalarından gelen yolcular güvenlik kontrollerinin ardından terminale giriş yapıyor.

Sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşan havalimanında görevli personeller, yolcuları kontuarlara ve pasaport kontrol noktalarına yönlendiriyor.

Pasaport kontrolleri tamamlanan yolcular, uçuşlarının yapılacağı körüklere gidiyor.

Uçuşlarını bekleyen bazı yolcular, yeni açılan havalimanını dolaşırken, bazı yolcular da fotoğraf çektiriyor.

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