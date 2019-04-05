İstanbul Havalimanı'nda son durum görüntülendi

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - ATATÜRK Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilen ve 'Büyük Göç' olarak nitelendirilen taşınma tüm hızıyla devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda da son hazırlıklar yapılıyor. 45 saatlik sürede tamamlanması planlanan Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmanın üçüncü bölümü de bu akşam gerçekleşecek. Çok sayıda TIR, Atatürk Havalimanı'ndan konvoy halinde İstanbul Havalimanı'na gidecek. TIR'ların geçişi esnasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için belirlenen yollar bugün saat 22.00'da trafiğe 12 saatliğine kapatılacak. TIR'lar İstanbul Havalimanı ana giriş kapısından belirlenen alana hareket edecek. Bu arada 6 Nisan saat 02.00'da THY, Atatürk Havalimanı'ndan son kez Singapur uçuşunu gerçekleştirecek. Bu uçuştan sonra hem İstanbul Havalimanı hem de Atatürk Havalimanı 12 saat boyunca uçuşlara kapatılacak. Bu sürenin ardından İstanbul Havalimanı saat 10.00'da yolcularına kapılarını açacak. Taşınmanın büyük bir bölümünün tamamlanması ile birlikte aynı gün saat 14.00'da havalimanından ilk uçuş THY İstanbul-Ankara seferi olacak. 7 Nisan Pazar günü ise tüm yerli ve yabancı havayolu şirketleri uçuşlarını İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirmeye başlayacak. Yetkililer, yolcuların dış hatlarda 3 saat iç hatlarda ise 2 saat önceden havalimanına gelerek hem havalimanını gezmelerini hem de yolculuklarını daha rahat bir şekilde yapmaları konusunda uyarılarda bulundu. ONUR AİR'İN İLK UÇUŞU BAĞDAT OLACAK Türk Hava Yolları'nın yanı sıra Onur Air İstanbul Havalimanı'ndan akşam saatlerinde ilk uçuşunu Bağdat'a gerçekleştirecek. Şirket aynı gün iç ve dış hat olmak üzere 5 sefer daha yapacak. Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, "1993 yılında Atatürk Havalimanı'nda şimdiki iç hatları açtığımız zaman insanlar burada kaybolacak birbirin bulamayacak diyorduk. Yıllar sonra İstanbul Havalimanı gibi dev bir tesis Türkiye'ye büyük bir kazanım. Müthiş bir yapı. Bizde zaten bir kaç defa geldik ve yapılışından itibaren takip ediyoruz. Devletimize, Milletimize ve havacılık tarihimize çok güzel anılar yaşatacak bu tesise sahip olduğumuz için çok mutluyum. Yarın 19.30'da buradan gerçekleştireceğimiz Bağdat seferiyle ilk uçuşumuzu İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştireceğiz. Arkasından iç ve dış hat olmak üzere 5 sefer daha gerçekleştireceğiz. Burada belli bir tecrübemiz olmadığı için kademeli bir şekilde seferlerimizi artıracağız" diye konuştu.

