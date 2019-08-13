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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA SÜPER KUPA YOĞUNLUĞU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 15:43 | Son Güncelleme

UEFA Süper Kupa Final maçında Şampiyonla Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea yarın Vodafone Park'da karşı karşıya gelecek.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)-UEFA Süper Kupa Final maçında Şampiyonla Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea yarın Vodafone Park'da karşı karşıya gelecek. Final maçı öncesi iki İngiliz takımı taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı.
İki İngiliz temsilcisinin karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali öncesi taraftarlar dünyanın dört bir yanından gelmeye başladı. Başta Londra olmak üzere dünyanın bir çok noktasından uçaklarla İstanbul Havalimanı'na gelen taraftarlar tezahüratlarda bulundular. Her iki takımın taraftarları da maçtan galip geleceklerini ifade ederken, İstanbul'da bulunmaktan mutlu olduklarını söylediler.
Eşiyle birlikte İstanbul'a gelen Liverpool taraftarı Dapak Patel “Çok harika bir havalimanındayız. Maçı izlemek için geldik. İstanbul’da güzel bir şehirde Chelsea ve Liverpool’u izlemek için geldik. 2005 yılında da Liverpool’un Milan ile maçı vardı onu da izlemeye gelmiştik. O zaman 3-1 kazanmıştık bu sefer de öyle kazanacağız. Muhammet Salah’ı çok seviyorumö dedi. Ailesiyle birlikte Süper Kupa final maçını izlemek için Pakistan’dan gelen Şahid Butt ise “Çocuklarımla birlikte maçı izlemek için geldik. Bence Liverpool 2-0 kazanacakö diye konuştu.

İSTANBUL FUTBOLUN BAŞKENTİDİR
Tunus’tan 4 arkadaşı ile birlikte maçı izlemek için İstanbul'a gelen Muhammed Ahmao ise , "İlk kez iki İngiliz takımı final maçında uynayacak. Daha önce 4 kez İspanyol takımları bu şekilde oynamıştı. Üç arkadaşımız Liverpool’u destekliyor, bir arkadaşımız da Chelsea takımını destekliyor. Türkiye’de olmaktan çok mutluyuz. 4-5 gün burada olacağız. Diğer statları da görmek istiyoruz. İstanbul futbolun başkentidir" diye konuştu.

İSTANBUL'U ÇOK SEVİYORUM
Liverpool formasıyla Rusya’dan gelen Galya ve Alexandra isimli kadın taraftarlar ise “Rusya’nın St. Petersburg kentinden geliyoruz. Maçı izledikten sonra bir gün daha burada kalacağız. İstanbul’un meşhur yerlerini gezeceğizö yorumunda bulundu. Daha sonra da evimize döneceğizö diye ifade etti. Alexandra isimli taraftarın röportaj sırasında Türkçe olarak söylediği ‘İstanbul çok seviyorum' sözleri dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:
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-Taraftarların gelişi
-Taraftarların tezahüratları
-Taraftar röp.
-Detay görüntüler
13.08.2019 -15.26 Haber Kodu : 190813105
(GÖRÜNTÜLER SPOR SIRASINA GEÇİLDİ)

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