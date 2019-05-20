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İstanbul Havalimanı’nda taksiciler UBER’ciye saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 21:47 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’nda taksiciler tarafından saldırıya uğrayan bir UBER şoförü yaşananları kameraya kaydetti.

İstanbul Havalimanı’nda taksiciler tarafından saldırıya uğrayan bir UBER şoförü yaşananları kameraya kaydetti. Görüntülerde, taksicilerin UBER şoförünün üzerine yürüyerek şiddet uygulamaya çalıştıkları anlar yer alıyor.

İstanbul Havalimanı’nda meydana gelen olayda iddiaya göre, bir grup taksi şoförü korsan taşımacılık yaptığını öne sürdükleri UBER şoförüne saldırdı. UBER şoförü ise yaşananları kameraya kaydetti. Görüntülerde bir grup taksicinin UBER şoförünün üzerine yürüdüğü ve şiddet uygulamaya çalıştığı görülüyor. UBER şoförünün "Ne yapacaksın dövecek misin?" demesi üzerine bir taksici "Harbiden döveceğim kendimi zor tutuyorum" diyor. UBER şoförünün yaşananları kameraya kaydettiğini gören taksiciler sinirlenerek hakaret ediyor. Ardından taksiciler UBER şoförünü zorla aracına bindirerek gitmesini söylüyor.

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