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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA UÇUŞLARA 'CB BULUTU' ENGELİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 18:16 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA  İstanbul Hava Sahası'nda etkili olan elektrik yüklü kümülonimbus (CB) bulutları nedeniyle, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL DHA
İstanbul Hava Sahası'nda etkili olan elektrik yüklü kümülonimbus (CB) bulutları nedeniyle, İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.
CB' (kümülonimbus) olarak adlandırılan ve kötü hava koşullarına ve yıldırımlara neden olan elektrik yüklü bulutlar hava trafiğinde aksaklıklara neden oldu. CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar, belli bir süre İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalma yapamadı. Uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren bazı uçaklar ise başta Çorlu Havalimanı olmak üzere çevre havalimanlarına yönlendirildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak seferlerde kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Görüntü Dökümü:
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-İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçaklar
-Aprondan görüntüler
-Taksi yapan uçaklardan görüntüler
-Detay görüntüler

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