İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı, dünyaca ünlü Meksikalı heykel sanatçısı Jorge Marin'in "Varlığın Yeniden İnşası" sergisine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en büyük havalimanı olduğu belirtilen İstanbul Havalimanı, düzenlenen yaşam ve sanat alanındaki etkinliklerle de dikkati çekiyor. Figüratif heykel sanatının ünlü isimlerinden Jorge Marin'in "Varlığın Yeniden İnşası" sergisi, İstanbul Havalimanında açıldı. Sergide yer alan eserlerdeki insan vücutlarının bir araç, kanatların ise vücutları sınırların ötesine taşıyan bir unsuru yansıttığı bildirildi.

İstanbul Havalimanından sorumlu Vali Yardımcısı Ahmet Önal, açılış programında, serginin olduğu alanda her gün yüz binlerce insanın geçtiğini belirtirken, "2019 yılı ortalama yolcu kapasitemiz her gün 200 binin üzerinde. Bu 200 binin üzerinde insan burasını merak ediyor. Bu güzel yapıda, bu sanat eseri yapıda hem yolculuk yapıyor hem de çok büyük mutluluklar elde ediyor." dedi.

Söz konusu serginin İstanbul Havalimanının sanata ne kadar değer verdiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Önal, "Bu sergi İstanbul Havaalanının sanata ne kadar değer verdiğini, İstanbul Havaalanı yöneticilerinin burasının sadece bir havaalanı değil, aynı zamanda nasıl bir sanat merkezi olması gerektiğini bizlere sunuyorlar." değerlendirmesinde bulundu.