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İstanbul Havalimanı'nda yılan derisi operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:37 | Son Güncelleme

Gümrük muhafaza ekipleri, Medine'den Türkiye'ye gelen Endonezyalı bir yolcunun valizlerinde yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira değerinde 93 yılan derisini ele geçirdi

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Türkiye'ye gelen Endonezyalı bir yolcunun valizlerinde yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira değerinde, çeşitli boylarda 93 yılan derisi yakaladı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin havalimanında yaptığı kaçakçılığı önleme çalışmaları neticesinde risk analizine göre seçilen yolcuların bagaj ve valizlerinde aramalar yapılıyor. Bu kapsamda 9 Eylül'de, Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a ulaşan Endonezya uyruklu bir yolcu takibe alındı. Şüpheli yolcu, 'Gümrüğe tabi eşyam yoktur' anlamına gelen yeşil hattan geçtikten sonra durdurularak, valizleri X-Ray cihazından geçirildi. Yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler açıldı. Şüpheli yolcunun valizlerinde farklı boylarda 93 parça yılan derisi ele geçirildi. Şüpheli yolcuya kaçakçılıkla ilgili işlem yapıldı.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi kapsamında ticareti yasak olan toplamda 355 metre uzunluğunda ve 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin piyasa değerinin 320 bin lira olduğu kaydedildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Kısım Amiri Özgür Baran Koyuncu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, risk analizine bağlı olarak tüm yolcuları değerlendirdiklerini söyledi.

Koyuncu, analiz sonucunda şüpheli olabilecek bagajları kontrol ettiklerini, burada ülkeye girmesi yasak, kaçak kapsamındaki ürünlere önlem aldıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda pazartesi günü arkadaşlarımız çalışma yaptı. Endonezya'dan Medine'ye, oradan da ülkemize gelen Suudi Havayolları'na ait bir uçakta bir profil belirlediler. Söz konusu yolcu, bagajında ticari eşya görüldükten ve gümrükte yeşil hattan geçtikten sonra çevrilmiş. Kontrollerden sonra açılarak, bakılmış. Yılan derisi olduğu görüldükten sonra da olay adli makamlara iletildi." diye konuştu.

- Endonezya'da çiftliklerde üretiliyor

Gümrükte idari ceza uygulandığına dikkati çeken Koyuncu, Türkiye'nin imza attığı nesli tükenen hayvanlara ilişkin sözleşme kapsamında bu tür derilerin ülkeye kaçak sokulmamasına çalıştıklarını söyledi.

Koyuncu, yıl başından bu yana 413 ticari dosyayla ilgilendiklerini ve 13 narkotik yakalama gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Bu olayda 93 adet 3-3,5 metre arasında deriler ele geçirildi. Endonezya'da çiftliklerde üretiliyormuş. Bu derileri bu şekilde getiriyorlar. Çanta, deri aksesuar ve benzeri eşyaların yapımında kullanıyorlar. Eğer bu deriler gümrükten yasal yollarla getirilmiş olsaydı 320 bin lira kıymeti vardı. Bunları işleyip çanta ve deri ürünü getirdiklerinde milyonlarca lira para kazanabileceklerdi. Biz burada daha çok kaçak elektronik mallar, elektronik sigara ve tütününü yakalıyoruz. Özellikle tekstil ürünlerini bu dönemde çok yakalıyoruz. Onun dışında nesli tükenmekte olan veya gerçekten aranan hayvanlar da oluyor." ifadelerini kullandı.

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