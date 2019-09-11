İstanbul Havalimanı'nda yılan derisi operasyonu

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanlığı İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Suudi Arabistan'ın Medine kentinden Türkiye'ye gelen Endonezyalı bir yolcunun valizlerinde yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 320 bin lira değerinde, çeşitli boylarda 93 yılan derisi yakaladı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin havalimanında yaptığı kaçakçılığı önleme çalışmaları neticesinde risk analizine göre seçilen yolcuların bagaj ve valizlerinde aramalar yapılıyor. Bu kapsamda 9 Eylül'de, Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a ulaşan Endonezya uyruklu bir yolcu takibe alındı. Şüpheli yolcu, 'Gümrüğe tabi eşyam yoktur' anlamına gelen yeşil hattan geçtikten sonra durdurularak, valizleri X-Ray cihazından geçirildi. Yoğunluk tespit edilmesi üzerine valizler açıldı. Şüpheli yolcunun valizlerinde farklı boylarda 93 parça yılan derisi ele geçirildi. Şüpheli yolcuya kaçakçılıkla ilgili işlem yapıldı.

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi kapsamında ticareti yasak olan toplamda 355 metre uzunluğunda ve 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin piyasa değerinin 320 bin lira olduğu kaydedildi.