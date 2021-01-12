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  4. İstanbul Havalimanı’nda yolcunun midesinden 93 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı’nda yolcunun midesinden 93 kapsül uyuşturucu çıktı

12.01.2021 21:48 | Son Güncelleme:
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İstanbul Havalimanı’nda yolcunun midesinden 93 kapsül uyuşturucu çıktı

İstanbul Havalimanı’nda risk analizi çalışmasında şüpheli bulunan yolcunun hastanede çekilen röntgen filminde, midesinde 93 kapsül uyuşturucu madde çıktı.Afrika ülkesi Benin’ den geçtiğimiz 29 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’nı aktarmalı olarak İspanya’nın Madrid şehrine giden Gana uyruklu bir yolcu, Dış Hatlar Transit Alanda, emniyet güçlerinin risk analizi çalışmalarında şüpheli olarak görüldü.

İstanbul Havalimanı’nda risk analizi çalışmasında şüpheli bulunan yolcunun hastanede çekilen röntgen filminde, midesinde 93 kapsül uyuşturucu madde çıktı.
Afrika ülkesi Benin’ den geçtiğimiz 29 Aralık’ta İstanbul Havalimanı’nı aktarmalı olarak İspanya’nın Madrid şehrine giden Gana uyruklu bir yolcu, Dış Hatlar Transit Alanda, emniyet güçlerinin risk analizi çalışmalarında şüpheli olarak görüldü. Uyuşturucu kuryeliği yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan şahsın hastanede çekilen röntgen kontrollerinde midesinde 93 kapsül metamfetamin diye tabir edilen uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Havalimanı’nda yolcunun midesinden 93 kapsül uyuşturucu çıktı

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