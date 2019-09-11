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İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YOLCUNUN VALİZİNDEN 93 ADET İŞLENMİŞ YILAN DERİSİ ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:48 | Son Güncelleme

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, analizler sonucu riskli olduğu belirlenen Endonezya uyruklu yolcunun İstanbul Havalimanı'na gelişi sonrası valizlerinde yapılan araştırmada değeri 320 bin TL olan 93 adet toplam uzunluğu 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, analizler sonucu riskli olduğu belirlenen Endonezya uyruklu yolcunun İstanbul Havalimanı'na gelişi sonrası valizlerinde yapılan araştırmada değeri 320 bin TL olan 93 adet toplam uzunluğu 355 metre işlenmiş yılan derisi yakalandı.
İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince gerçekleştirilen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında havalimanına gelen yolcular ve valizleri risk analizine tabi tutuldu. Yapılan analiz sonrasında Suudi Arabistan Havayolları'na ait uçakla İstanbul'a geleceği belirlenen ve riskli olduğu tespit edilen Endonezya uyruklu bir yolcu Hava Takip Sistemi üzerinden gözetim altına alındı. Uçak havalimanına iniş yaptığı sırada uçakla birlikte taşınan valizler, yolcu salonuna transfer edilmek üzere bantlara alınmadan önce mobil x-ray cihazı ile tarandı. Yapılan taramada riskli yolcuya ait iki valizde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

YOLCU YEŞİL HATTAN GEÇTİ, GÜMRÜĞE TAKILDI
Şüpheli şahıs, valizleri ile gümrüğe tabi eşyam yok anlamına gelen yeşil hattan geçerek Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken takipte olan Gümrük Muhafaza ekiplerince durduruldu. Ekipler tarafından açılan şahsın valizlerinde 93 adet farklı boy ve ebatlarda toplam uzunluğu ise 355 metre olan işlenmiş yılan derisi ele geçirildi. Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında (CITES) ticareti yasak olan, 32 kilogram ağırlığındaki yılan derilerinin gümrüklenmiş değerinin 320 bin Türk lirası olduğu belirlendi. Konuya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturmaya devam ediliyor.

CANLA BAŞLA GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Gümrük Muhafaza Kısım Amiri Özgür Baran Koyuncu, yolcu hakkına kaçakçılık suçundan işlem yapıldığını ifade ederek, " biz bununla ilgili görevimizi yaptık hem devletin vergi kaybını önledik hem de yükümlülüğümü yerine getirmiş olduk. Yılbaşından beri 413 ticari dosya 13 narkotik yakalamamız var canla başla görevimizi yapıyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:
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-Gümrük ekiplerinin yakaladığı yılan derisinden görüntüler
-Baran Koyuncu açıklama
-Detay görüntüler

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