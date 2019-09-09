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İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ OTELDE KONAKLAYANLARIN YÜZDE 25’İNİ AMERİKALILAR İLE İNGİLİZLER OLUŞTURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

  İSTANBUL Havalimanı'nda hizmet veren ve dünyanın sayılı terminal otellerinden biri olan YOTEL, 5 aylık dönemde daha çok ABD ve İngiliz yolcuların tercihi oldu.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
İSTANBUL Havalimanı'nda hizmet veren ve dünyanın sayılı terminal otellerinden biri olan YOTEL, 5 aylık dönemde daha çok ABD ve İngiliz yolcuların tercihi oldu.
Merkezi İngiltere’de bulunan ve dünyanın birçok noktasında otel hizmeti veren YOTEL, 471 oda kapasiteli olan kara ve hava tarafı olmak üzere iki alandan oluşuyor. Havalimanı oteli doluluk oranlarında yüksek seviyeleri yakaladı. İstanbul Havalimanı’nın Nisan ayı itibariyle tam kapasite ile hizmet vermeye başlaması ile birlikte yolculara kapılarını açan otel, kara tarafında yüzde 75, hava tarafında ise yüzde 115 doluluk oranına şimdiden ulaştı. Müşterilerin ilgisinden memnun olduklarını dile getiren YOTEL Genel Müdürü Bora Göymen, İstanbul Havalimanı’ndaki otellerinin İstanbul ve Türkiye serüvenin başlamasında ilk adım olduğunu söyledi.

HAVA TARAFINDA CİDDİ TRAFİK OLUŞTU
Nisan ayı itibariyle hizmet vermeye başlayan otelin doluluk oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Göymen, "Açıldığımız günden bu yana her ay rakamlarımızı daha da yükseltiyoruz. Toplamda 471 odamız var. Kara tarafında doluluklarımız yüzde 75’lere ulaştı, hava tarafında ise yüzde 115’lere geldi. Bunun en temel sebebi hava tarafında saatlik satışlar yapabilmemiz. Minimum 4 saatlik şekilde oda satışı yapabiliyoruz. Özellikle transit yolcular ve iş amaçlı kısa süre ülkemize gelen yolcular hava tarafındaki odalarımızda çok ciddi bir trafik oluşturuyor" dedi.

BİZLERİ TERCİH EDİYORLAR
Müşteri portföyleri hakkında da bilgi veren Bora Göymen, “Hem kara hem de hava tarafında müşteri profiline bakıldığında, YOTEL İstanbul’da konaklayan misafirlerimizin yüzde 25’ini Amerika ve İngiltereliler oluşturuyor. Bu milletleri Almanlar, Ruslar, Ukraynalılar, Fransız ve İtalyanlar takip ediyor. Kara tarafında Türk müşterimiz yüzde 10’luk bir pay alıyor. Merkezimiz gerçekten İstanbul’daki performansımızdan çok memnun. Dünyada en başarılı birinci otel konumundayız denebilir." diye konuştu.

İKİ OTEL DAHA AÇMAK İSTİYORUZ
İstanbul Havalimanı’ndaki otelin yanı sıra yeni projeler hazırlığı içerisinde olduklarının altını çizen Göymen konuşmasına şöyle devam etti: "İstanbul’un merkezinde çıkabilecek fırsatlar konusunda gözümüz açık. Şehir merkezine bir YOTEL açmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Bodrum, Çeşme gibi tatil beldelerine girme hedefimiz var. Merkez ofis bu konuda çok istekli. Şu anda havalimanının yakınında herhangi bir otel bulunmuyor, bu nedenle de ciddi avantajlarımız var. Elbette zamanla havalimanı çevresi daha da gelişecektir, yeni oteller yapılabilir. Biz de oradaki fırsatlara bakabiliriz."

Görüntü dökümü:
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-Otel Genel Müdürü Bora Göymen açıklamalar
-Otel odasından görüntüler
-Lobiden görüntüler
-Detay görüntüler

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