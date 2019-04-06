HABER

İstanbul Havalimanı’ndaki son durum havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:27 | Son Güncelleme

Büyük Göç’ün ardından İstanbul Havalimanı’ındaki son durum havadan görüntülendi.Atatürk Havalimanı’nın ‘Büyük Göç’ adıyla taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki son durum havadan görüntülendi.

Büyük Göç’ün ardından İstanbul Havalimanı’ındaki son durum havadan görüntülendi.
Atatürk Havalimanı’nın ‘Büyük Göç’ adıyla taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki son durum havadan görüntülendi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, taşınma işlemi büyük oranda tamamlanan İstanbul Havalimanı’nın havadan görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlandı. Üstün’ün, ‘Dünyanın en büyüğü derken ciddiyiz. Yüzlerce metre yükseklikte, kamera açılarına dahi sığmayan yeni evimize çok güzel anılar sığdıracağız. Elbette siz değerli misafirlerimizle’ notuyla paylaştığı görüntüde onlarca uçağın apronda yan yana durdukları görülüyor.

İşte Victoria’s Secret’ın son meleği İşte Victoria’s Secret’ın son meleği
CHP Belediye Başkanı Faruk Demir Mazbatasını aldıktan sonra konser verdiCHP Belediye Başkanı Faruk Demir Mazbatasını aldıktan sonra konser verdi
Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttuBolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü şehitler için mevlit okuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Oktay Saral'dan yerel seçim açıklaması!

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Mazbatasını alan Savcı Sayan X-ray cihazını ve kapıyı söktürdü

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Usta oyuncu dünya evine girdi!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı kararı

İtiraflar geldi! Şu anda gözaltına alınıyorlar

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Çiçek açan kayısı ağaçları gelinlik giydi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Kars'ta cıva paniği: 8 kişi zehirlendi

Anadolu Ajansı yayınladı! İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Havalimanı taşınması nedeniyle İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

İstanbul'da kapatılan yollar trafiğe açıldı!

Hakkari’de 15 günlük yasak

Hakkari’de 15 günlük yasak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.