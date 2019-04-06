Büyük Göç’ün ardından İstanbul Havalimanı’ındaki son durum havadan görüntülendi.

Atatürk Havalimanı’nın ‘Büyük Göç’ adıyla taşınmasının ardından İstanbul Havalimanı’ndaki son durum havadan görüntülendi. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, taşınma işlemi büyük oranda tamamlanan İstanbul Havalimanı’nın havadan görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınlandı. Üstün’ün, ‘Dünyanın en büyüğü derken ciddiyiz. Yüzlerce metre yükseklikte, kamera açılarına dahi sığmayan yeni evimize çok güzel anılar sığdıracağız. Elbette siz değerli misafirlerimizle’ notuyla paylaştığı görüntüde onlarca uçağın apronda yan yana durdukları görülüyor.

