İSTANBUL HAVALİMANI'NDAKİ TAKSİCİLERİN TURİZM EĞİTİMİ BAŞLADI

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı' kapsamında İstanbul Havalimanı'nda görev yapan taksiciler, eğitime başladı.

1550 taksicinin katılacağı eğitimlerde, akademisyenler, tiyatro sanatçıları, mimar, tarihçi, gazeteci, kişisel gelişim uzmanları ders verecekler. Eğitimler, davranış bilgisinden turistlerle iletişime, taksicilikte uyulması gereken kurallardan suç önleme yöntemlerine kadar 13 ayrı dalda olacak ve eğitim sonrası sınavlarda başarılı olanlara 'başarı belgesi' verilecek. Programın açılışına katılan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Dünyada örnekleri var. Rakiplerimizin yapmış olduğu, başardığı bir çizgi var. Biz daha iyisini yapabiliriz" dedi. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nin paydaşı olduğu 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı', bugün başladı. İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ile havalimanı taksicileri katıldı.

Açılışta konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'İstanbul Havalimanı Taksi Şoförleri Turizm Eğitim Programı'na destek verenlere teşekkür etti, programın başarılı olması temennisinde bulundu. İstanbul Havalimanı'na gelen turistlerin ilk olarak polis, gümrük ve taksicileri gördüklerini belirten Yerlikaya, bu anlamda taksicilerin turistlere misafirperverlikle, güler yüzle 'hoş geldiniz' demeyi söylemek zorunda olduğunu dile getirdi. Turizmde Türkiye'nin çok önemli hedeflerinin olduğunu anımsatan Yerlikaya, "2023'te 70 milyon yabancı turist ve 70 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyoruz" dedi. TAKSİCİLER İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLENECEK

İstanbul'da taksicilik mesleğinin geldiği noktayı masaya yatırıp, paydaşlarla istişare edilmesinin gerektiğini belirten Ali Yerlikaya, bu kapsamda 18 Ekim'de İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve meslek odaları dahil olmak üzere herkesi kapsayıcı bir çalıştay düzenleneceğini açıkladı. Vali Yerlikaya çalıştaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "İstanbul taksiciliği ile ilgili sayı problemimiz var. 29 yıldan beri 17 bin 395 taksi var. 29 yıl önce buraya gelen turist sayısını biliyor musunuz? 29 yıl önce İstanbul'a gelen turist sayısını biliyor musunuz? İstanbul'a günübirlik gelen sayıyı biliyor musunuz? Bunu kaldıramıyoruz. Şoför kardeşimiz için bu bir kariyer meslek olması lazım. Öyle bir meslek olacak ki, kolay elde edilmeyecek; geliri, sosyal güvenliği, sigortası adam gibi olacak. Ben, bunu istiyorum ve beraber çalışacağız. Biz Avrupa'da 3'üncü, dünyada 10'uncuyuz turizm sayısında. Cumhurbaşkanımız bunu kabul etmiyor ve hedef koyuyor. İlk etapta dünyada 3'üncü olacağız diyor. Bunun için bizim şoförlerimizin vücut ikliminde huzur ve mutluluğu elde etmiş olması lazım."