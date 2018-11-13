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İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 15 BİN KİŞİ UÇTU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 09:35 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY) 31 Ekim tarihi itibariyle uçuşlara başladığı İstanbul Havalimanı'ndan bugüne kadar 15 bin yolcu taşıdığı yıl sonuna kadar ise 43 bin kişinin bilet rezervasyonu yaptırdığını açıklandı.  Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İstanbul Havalimanı uçuyor.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)
Türk Hava Yolları (THY) 31 Ekim tarihi itibariyle uçuşlara başladığı İstanbul Havalimanı'ndan bugüne kadar 15 bin yolcu taşıdığı yıl sonuna kadar ise 43 bin kişinin bilet rezervasyonu yaptırdığını açıklandı.
Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “İstanbul Havalimanı uçuyor. Bugün itibariyle İstanbul Havalimanı'nı kullanan yolcu sayımız 15 bini aştı. Ankara, İzmir, Antalya, Ercan ve Bakü günlük seferlerimizde sene sonuna kadar halen 43 bin kişi bilet almış durumda. Büyük proje büyük heyecan"

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