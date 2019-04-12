İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN 4 BİN 61 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ 

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü(DHMİ), İstanbul Havalimanı'nda 7-11 Nisan tarihleri arasında 4 bin 61 uçuşun gerçekleştiğini ve 634 bin 774 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı.

DHMİ' nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "5-6 Nisan 2019 tarihlerinde büyük taşınmanın gerçekleştiği dünya havacılığının yeni merkezi İstanbul Havalimanı'nda 7-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen uçak ve yolcu trafiği şöyledir: Gelen yolcu sayısı 329.106, giden yolcu sayısı 308.668, toplam yolcu sayısı 634.774'tür. İnen uçak trafiği 2.018, kalkan uçak trafiği 2.043, toplam uçak trafiği 4.061'tir"denildi.

