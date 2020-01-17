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  4. İstanbul Havalimanı’ndan DHMİ’ye ek ödeme

İstanbul Havalimanı’ndan DHMİ’ye ek ödeme

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak 6 Nisan 2019 tarihinde tam kapasiteyle operasyon sürecine başlanan İstanbul Havalimanı’nda, ilk işletme yılı için DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon Euro’luk dış hat yolcu geliri 255,6 milyon Euro’ya ulaştı.

İstanbul Havalimanı’ndan DHMİ’ye ek ödeme

Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı olarak 6 Nisan 2019 tarihinde tam kapasiteyle operasyon sürecine başlanan İstanbul Havalimanı’nda, ilk işletme yılı için DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon Euro’luk dış hat yolcu geliri 255,6 milyon Euro’ya ulaştı. Bunun sonucunda İGA tarafından devlete 22,4 milyon Euro tutarında ek ödeme yapılacak.
Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda küresel bir hub (Merkez) olan İstanbul Havalimanı, tam kapasite hizmet vermeye başladığı 6 Nisan 2019’dan, 16 Ocak 2020 tarihine kadar iç hatlar ve dış hatlar olmak üzere toplamda 55 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.
11 adet yabancı yeni havayolu şirketinin ilk defa operasyon düzenlediği İstanbul Havalimanı’nda, Büyük Göç’ten 31 Aralık 2019’a kadar geçen sürede yaklaşık 322 bin uçuş gerçekleştirildi. 2019 yılında, yerli-yabancı 52 milyonun üzerinde yolcunun tercih ettiği İstanbul Havalimanı’nda, tam 36,5 milyon adet bagaj taşındı. Türkiye’yi havacılık sektöründe en üst lige taşıyarak, dünyaya örnek bir havalimanı işletme modeli sergileme hedefinde de çok önemli mesafeler kat eden İstanbul Havalimanı’nın 2020 hedefleri arasında 74 olan havayolu sayısını 80’e yükseltmek yer alıyor.

İstanbul Havalimanı’nın yolcu performansı, DHMİ’ye ek gelir sağladı
Kısa sürede önemli başarılara imza atarak, uluslararası havacılık camiasının ilgi odağı haline gelen İstanbul Havalimanı’nda, ilk işletme yılı için DHMİ tarafından garanti edilen 233,1 milyon Euro’luk dış hat yolcu gelirinin aşılarak 255,6 milyon Euro’ya ulaştı. Bunun sonucunda İGA tarafından devlete 22,4 milyon Euro tutarında ek bir ödeme daha gerçekleştirilecek. Böylece 2019 yılındaki 9 aylık işletme döneminde İGA, garanti yolcu sayının üstüne çıkarak DHMİ’ye kira dışında ekstra gelir ödemiş olacak.
Devlete yapılacak ek ödeme konusunu değerlendiren İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, “İstanbul Havalimanı, devletten herhangi bir mali kaynak almadan, tamamen öz sermayesi ile bugünlere gelmiştir. Henüz ilk yılında küresel hub olan, 6 Nisan 2019’da tam kapasiteye geçişinden 31 Aralık 2019’a kadar 52 milyon 152 bin 514 yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı’nda, gelmiş olduğumuz nokta gurur vericidir. Devletimize 25 yıl boyunca toplam 22 milyar 152 milyon Euro+KDV tutarında kira ödemesi yapacağız. İstanbul Havalimanı’ndan giden yabancı yolcularımızdan tahsil ettiğimiz ücretin garanti edilen tutarın üstünde kalması sebebiyle devlete 22,4 milyon Euro daha ödeme yapacağız. Böylelikle ülkemizin ekonomisine ek katkı oluşturuyoruz. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketimiz THY’nin operasyonlarını olumsuz etkileyen Boeing 737 Max’lerin uçuş gerçekleştirememiş olmasından en çok İstanbul Havalimanı etkilendi. Boeing’den kaynaklı sorundan THY etkilenmeseydi devletimize ödeyeceğimiz rakamlar daha da yüksek olacaktı. İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirmek istediğimiz daha birçok hedefimiz var. Bundan sonraki senelerde yolcu garantisini geçerek devletimize ödeyeceğimiz kira bedelinin dışında ek bir ödeme gerçekleştireceğimizi düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesinde lokomotif güç olan İstanbul Havalimanı, öngörülen rakamsal hedeflerinin ötesine geçerek örnek bir performans sergilemiştir. İGA olarak Türkiye’nin, dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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