İstanbul Havalimanı'ndan ilk tarifeli sefer

Yabancı yolcu Tino Oelker'in uçuş defterini imzalayarak, kendisiyle bir süre sohbet eden Aycı, basın mensuplarına sefer öncesinde yaptığı açıklamada, Türk sivil havacılığı ve dünya havacılık tarihi açısından son derece önemli ve tarihi bir adım atıldığını belirtti.

Pek çok parametreden bakıldığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan bu muhteşem yapıyı dünyayla buluşturduklarını ve tanıştırdıklarını vurgulayan Aycı, "Bu büyük vizyonu koyan, bu liderliği koyan, bu ufku gerçekleştirmek üzere herkesi bu hedefe kilitleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza başta teşekkür ve şükranlarımızı iletiyoruz." diye konuştu.

Aycı, havalimanının yapımına başından beri destek veren yöneticileri kutlayarak, ilgili devlet kurumları ile bakanlıklara teşekkür etti.

Büyük alınteri ve emekle 42 ayda bu muhteşem eserin yapıldığına dikkati çeken Aycı, şöyle devam etti:

"Bundan sonra görev bizimdir. Bundan sonra vazife bizimdir. Bu ülkenin bayrak taşıyıcısı olarak, sancak taşıyıcı olarak bundan sonra sancak emanetimiz. Yani milletimizin ve devletimizin emaneti THY'nin emanetidir. Sancak artık dünyanın en büyük havalimanında bizimle beraber uçmaya devam edecek. Biz burada mantık olarak ortaya koyduğumuz irade ve vizyon olarak en önemli konu buranın büyüklüğüyle ilgili değil. Buranın inşa edilmesinde, buranın hayata geçirilmesinde, Türkiye'nin potansiyelini, medeniyet birikimini, medeniyet tasavvuru ve tahayyülünü, ülkemizin ticari potansiyelini, kültürel iklimini, hoşgörüsünü, misafirperverliğini, tüm güzel özelliklerini ve zenginliklerini tüm dünya ile paylaşmak, güzellikleri ve iyilikleri, ülkemizi tanımak isteyenleri, ülkemize gelerek, bizim insanımızla ve kültürümüzle hemhal olmak isteyenleri de taşımak gayretiyle buraya bir vizyon, misyon ve önemli bir fikir dünyası konuldu. Bu fikir dünyası, aslında bu büyüklüğün arkasındaki en temel ve önemli özelliktir."